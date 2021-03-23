شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان السيد: عبد الله جمعة يستحق التواجد بالمنتخب ومصطفى محمد المهاجم الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رمضان السيد، نجم النادي الأهلي السابق، أن عبد الله جمعة، ظهير أيسر الزمالك، كان يستحق التواجد في قائمة المنتخب الوطني الأول، استعدادا لمباراتي كينيا وجزر القمر، ضمن منافسات الجولة الخامسة والسادسة من تصفيات أمم إفريقيا منذ بداية الإعلان عنها من قِبَل الجهاز الفني بقيادة حسام البدري، قائلا: "عبد الله جمعة لاعب متميز ولديه حلول هجومية جيدة، وأعتقد أنه سيكون الخيار الأول للجهاز الفني أمام كينيا وجزر القمر، وكان يجب استدعاؤه منذ بدء المعسكر".

وأشاد رمضان السيد، خلال تصريحات تليفزيونية، بقدرات مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي التركي والمنضم إلى قائمة المنتخب قائلا: "الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة حسام البدري قام باستدعاء 4 من المهاجمين المميزين، والذين أبلوا بلاءً حسنًا مع أنديتهم، وهم مصطفى محمد ومحمد شريف وحسام حسن، بالإضافة إلى أحمد ياسر ريان، لكن أعتقد أن مصطفى محمد هو الأجدر لقيادة هجوم الفراعنة في مباراتي كينيا وجزر القمر.

واختتم رمضان السيد حديثه قائلا: "محمد مجدي أفشة يقدم أداءً مميزًا مع الأهلي في الفترة الحالية محليًّا وقاريًّا، وسيمثل إضافة قوية لتشكيل المنتخب الوطني، مع ثلاثي الهجوم محمد صلاح ومحمود تريزيجيه ومصطفى محمد".

وأجرى عبد الله جمعة لاعب الزمالك ومنتخب مصر، مسحة فيروس كورونا استعدادًا للانضمام لمران منتخب مصر على استاد القاهرة الدولى، استعدادًا لمواجهتى كينيا وجزر القمر في تصفيات أفريقيا.

ويخضع عبد الله جمعة للعزل في فندق الإقامة في انتظار نتيجة المسحة التي على أساسها أن يدخل مران الفراعنة، بعدما انضم كبديل لأحمد فتوح الذى غادر المعسكر، بعد أن خضع لمسحتين وجاءت نتيجتهما سلبية.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره الكينى فى السادسة مساء الخميس المقبل، ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية المقبلة، والتى تحمل رقم 33، والمقرر إقامتها بالكاميرون فى 2022 بمشاركة 24 منتخبًا للمرة الثانية.