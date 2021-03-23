شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مرجان: سأطبق مبادئ الأهلي فى منصبى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد مرجان، نائب رئيس شركة استادات والمدير التنفيذي السابق للأهلي، عن سعادته بالفترة التي قضاها في الأهلي، وقال: "أشكر مسؤولي الأهلي على فترة عملي في النادي".

وأضاف نائب رئيس شركة استادات، في مداخلة هاتفية مع برنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، مع سيف زاهر: "بذلت أقصى جهد في النادي أثناء فترة عملي، وأشكر الكابتن الخطيب على اختياري مديرًا تنفيذيًّا للأهلي في الفترة الأخيرة".

وأضاف المدير التنفيذي السابق للأهلي: "سأطبق مبادئ وتقاليد الأهلي في منصبي الجديد، وحلمي التواجد في مجلس إدارة الأهلي في السنوات المقبلة، لأني أشعر بكوني واحدا من أسرة الأهلى".

واختتم: "في المكان الجديد سأخدم الرياضة بصفة عامة، وسأطبق ما تعلمته في الأهلي من مبادي وتقاليد، وأتمنى أن أكون على قدر كبير من المسؤولية".

وقال الأهلي، في بيان رسمي، الإثنين، إن مجلس الإدارة في اجتماعه وجه الشكر والتحية للعميد محمد مرجان، المدير التنفيذي، عن الفترة التي قضاها بإخلاص على رأس الإدارة التنفيذية للنادي، وتمنى له المجلس كل التوفيق والنجاح في مهمته الجديدة، بعد تعيينه واستلام مهام عمله نائبًا لرئيس مجلس إدارة شركة "استادات الوطنية"، التي يعتز النادي الأهلي ويسعد بشراكته الناجحة معها من خلال مشروع الوحدة الاقتصادية".