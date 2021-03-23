شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد باتشيكو: تمنيت فوز الزمالك على الترجي ولم أتفاجأ برحيلنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أليكس كوستا، المدرب المساعد لباتشيكو: "شاهدت مباراة الترجي وحزنت للغاية من خسارة الزمالك، وكنت أتمنى الفوز، خاصة أنها مباراة حاسمة في مشوار الزمالك ببطولة دوري أبطال أفريقيا".

وأضاف أليكس كوستا، خلال تصريحات تليفزيونية: "لا أقدر على تقييم أداء الزمالك وتراجعه؛ لأنني كنت خارج الفريق ورحلت، لكن في كل الأحوال الخسارة كانت صعبة، ولم يكن يوم الفريق".

وأشار المدرب المساعد لباتشيكو إلى أن مسألة إقالتهم من تدريب الزمالك كانت محيرة بالنسبة لهم، وقال: "كنا نتابع الصحف التي تتحدث عن إقالتنا، لكن لم يتحدث معنا أحد، لذلك كان الموضوع محيرا لنا، وقبل مباراة سيراميكا كليوباترا رأينا في أعين اللاعبين أننا سنرحل، وأول من تحدث معنا عن الرحيل الإدارة المالية، وذلك بعد المباراة عند الساعة الحادية عشرة مساءً، بأنهم قرروا إنهاء العقد، ولم أتفاجأ برحيلنا لأن هذه كرة القدم، أتمنى التوفيق للفريق بالمرحلة المقبلة".

رحيل باتشيكو جاء بعدما قاد فريق الزمالك فى 26 مباراة بمختلف البطولات منذ عودته إلى قيادة الفريق فنيًّا فى 28 سبتمبر 2020، نجح البرتغالى فى تحقيق 16 فوزا و6 تعادلات، وتلقى 4 هزائم كان آخرها أمام الترجى التونسى، فى اللقاء الذى أقيم على استاد رادس فى الجولة الثالث من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا بنتيجة 3/1.

باتشيكو لم يحصد ألقابا مع الفريق الأبيض، ففى بداية ولايته خسر نهائى القرن أمام الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا بنتيجة 2/1، ليتوج الأهلى بالنجمة التاسعة، كما ودع كأس مصر عقب الخسارة من طلائع الجيش فى مباراة الدور نصف النهائى بنتيجة 3/1، وسجل لاعبو الزمالك مع باتشيكو، 34 هدفًا بمختلف البطولات، فيما استقبلت الشباك البيضاء 19 هدفا آخر.