أبو ريدة: ما فعلته الأولمبية مع إدارة الزمالك غير مقبول.. ونحن من حدد موعد لقاء "أزمة الرجاء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد هاني أبو ريدة عضو اللجنة التنفيذية في الاتحادين الأفريقي والدولي، أن قرار اللجنة الأولمبية المصرية بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك السابق وحله يعد خط أحمر بالنظر للوائح والقوانين.

وأشار أبو ريدة في تصريحات عبر قناة أم بي سي مصر، إلى أن أزمة لقاء الزمالك والرجاء في دوري أبطال أفريقيا الماضي، شهدت تدخلًا من جانبه واختيار للموعد الجديد للقاء بناء على اقتراح من مسؤولي القلعة البيضاء.

وقال أبو ريدة: "ما حدث من اللجنة الأولمبية ضد إدارة الزمالك غير مقبول، هذا الأمر خط أحمر بالنسبة لفيفا وكاف، لكنهم نظروا للأمر من جانب أنه نادِ إجتماعي، لكن كناد رياضي ما حدث هو الخط الأحمر".

وأكمل: "في أزمة مباراة الزمالك والرجاء نحن من حددنا الموعد، تحدثت مع فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي وقالي لي حددوا الموعد وأنا موافق".

واختتم: "تحدثت مع مرتضى منصور رئيس الزماك وقتها وأبلغني بموعد جديد للقاء، وهذا عكس ما يقال في الإعلام أن المغرب هي من حددت الموعد".