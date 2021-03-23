"لجنة أجنبية لاتحاد الكرة".. أبو ريدة يكشف كواليس رحيل الجنايني وتواجد مجاهد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد هاني أبو ريدة عضو اللجنة التنفيذية بالاتحادين الدولي والأفريقي، أن تواجد أحمد مجاهد على رأس لجنة إدارة اتحاد الكرة المصري جاء بترشيح من شخص آخر.

وأشار أبو ريدة في تصريحات عبر قناة أم بي سي مصر، إلى أن الاتحاد الدولي كاد أن يقوم بتعيين لجنة أجنبية لإدارة اتحاد الكرة المصري خلفًا للجنة الخماسية السابقة.

وقال أبو ريدة: "كوني عضوًا باللجنة التنفيذية لكاف وفيفا فأنا لي الحق في التواجد بمقر اتحاد الكرة المصري في أي وقت، هذه هي اللائحة".

وأكمل: "أنا من وضعت أسماء اللجنة الخماسية أمام فيفا بمباركة من الدولة، أما اللجنة الثلاثية فكان الترشيح من شخص آخر في فيفا وقال لي أنه يثق في أحمد مجاهد، فباركت الأمر".

واختتم: "فيفا طلب وجود لجنة من عناصر أجنبية لإدارة اتحاد الكرة المصري في ظل اعتقادهم بأن اللجنة الخماسية لا تريد عمل انتخابات لاتحاد الكرة، ولكني رفضت ذلك تمامًا".