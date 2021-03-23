هاني أبو ريدة يعلن موقفه من الترشح لرئاسة اتحاد الكرة المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كنب - أحمد شريف:

أكد هاني أبو ريدة عضو اللجنة التنفيذية بالاتحادين الأفريقي والدولي، أنه لا يفكر في الترشح لرئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم في دورته المقبلة.

وأشار أبو ريدة في تصريحات عبر قناة أم بي سي مصر، إلى أن المجهود الكبير الذي قام به في انتخابات المكتب التنفيذي للفيفا جعلته لا يفكر حاليًا في الترشح لرئاسة الجبلاية.

وقال أبو ريدة: "لا أفكر في الترشح حاليًا لرئاسة اتحاد الكرة المصري، قمت بمجهود كبير في انتخابات فيفا وأتمنى التوفيق لمن سيأتي في المنصب المحلي الفترة المقبلة، لكني لا أريد الترشح بالفعل".

واختتم: "الجمعية العمومية لاتحاد الكرة تتحدث معي بشكل دائم للترشح لانتخابات اتحاد الكرة لكني غير مستعد لها حاليًا، لكن بصدق أريد العمل حاليًا من أجل مئوية اتحاد الكرة المصري، ولا أنوي الترشح لرئاسته".