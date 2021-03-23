مساعد باتشيكو: تصريح كارتيرون غير احترافي.. وهذا سبب استبعاد علاء من ضربات الجزاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

هاجم أليكس كوستا المدرب المساعد لجيمي باتشيكو المدير الفني السابق للزمالك، نظيره الفرنسي باتريس كارتيرون المدرب الحالي للفريق، بعد تصريحاته عقب مباراة الزمالك والترجي التونسي في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وقال كوستا في تصريحات لبرنامج الماتش عبر فضائية صدى البلد، إن ما قاله كارتيرون عن أن سبب خسارة الزمالك من الترجي يرجع للحالة البدنية السيئة، هو مبرر غير حقيقي.

وأكمل: "ليس منطقيا أن تتولي قيادة الفريق في مرانين فقط قبل المباراة، وتصرح بذلك بشكل غير احترافي بعد الخسارة".

وخسر الزمالك أمام الترجي بهدف نظيف أحرزه حمدو الهوني، ليتصعب موقف الفريق الأبيض في عبور مجموعات الأبطال.

وأشار إلى أن علاقة باتشيكو والجهاز المعاون له، كانت جيدة مع كافة اللاعبين: "لم نشعر بتآمر من اللاعبين، لم يحدث ذلك، والدليل على ذلك كيف أدى اللاعبون مباراة سيراميكا كليوباترا، كما ودعونا في الفندق بعد إعلان خبر رحيلنا رسميا"

وعن سبب استبعاد محمود علاء من تسديد ركلات الجزاء، قال مساعد باتشيكو: "علاء كان المسدد الأول لضربات الجزاء، وبعد إضاعته لكرتين، كان قرارا فنيا بألا يتواجد في مقدمة مسددي ضربات الجزاء".

ونفى أن يكون هناك فقدان للسيطرة على غرف الملابس وقت قيادة باتشيكو: "كان أفضل للإدارة أن تعطي اللاعبين مستحقاتهم قبل أن تلومهم أو تقول أن هناك غياب للسيطرة على غرف الملابس، فالنادي لديه مشاكل مادية واللاعبون لم يكونوا يتقاضون مستحقاتهم، فمن الطبيعي أن تحدث مشاكل، ولكننا لم نفقد السيطرة على غرفة الملابس".

وأكمل: "من الصعب التعامل مع 35 لاعبا، طبيعي أن يكون هناك مشكلات لأن كل اللاعبين يريدون اللعب، ولكن شائعات أن اللاعبين كانوا يتآمرون ضدنا هي أخبار غير نظيفة".

واختتم: "حازم إمام لم يلق قميصه على باتشيكو، هي كذبة كبيرة، لم يكن يلعب لأنه كان لديه مشاكل فنية على المستوى البدنى، وعلاقته كانت جيدة بباتشيكو، بالإضافة إلى أنه كان لدينا لاعبين آخرين في مركز الظهير الأيمن وهما حمزة المثلوثي، وأحمد عيد".