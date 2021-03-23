مساعد باتشيكو: لم نحصل على مستحقاتنا حتى الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

قال أليكس كوستا المدرب المساعد لجيمي باتشيكو المدير الفني السابق للزمالك، إن الجهاز الفني لم يحصل على مستحقاته لمدة 3 أشهر ونصف قبل الرحيل عن الفريق.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "الماتش" عبر فضائية صدى البلد: "لم تُحل المشكلة بعد، مجلس الإدارة اجتمع معنا ومع وكيلنا ولم نحصل على مستحقاتنا ومكافآتنا عن المباريات السابقة، ورغم ذلك نشعر بحالة حب شديدة عند جمهور الزمالك، وهو ما جعلنا نعمل دون الحصول على مستحقاتنا بالشهور الأخيرة".

وأكمل: "كنت حزين لخسارة الزمالك أمام الترجي بعد رحيلنا".

وحكى كوستا عن كواليس رحيل الجهاز الفني للزمالك: "طوال الوقت كنا نسمع أخبار عن أن باتشيكو سيرحل.. كان الوضع محير".

وأردف: "في مباراة سيراميكا كليوباترا وجدنا ذلك في عيون اللاعبين، ولكن أول معلومة رسمية كانت من الإدارة المالية في الزمالك بعد مباراة سيراميكا، حين أخبرونا الساعة 11 في الفندق أننا سنلغي العقد".

ووصف شعوره وقتها: "الكرة عودتنا ألا نتفاجأ بأي شيء، هي كرة القدم، حين تم إبلاغنا بالقرار كان يجب أن نتعامل معه.. نتمنى التوفيق للزمالك في المرحلة المقبلة".

وأشار إلى أن هدف الجهاز الفني قبل رحيله كان عبور عقبة الترجي التونسي في الجولة الرابعة، للتقدم خطوة نحو تخطي دور المجموعات بدوري الأبطال".

واختتم: "إحساس لا يصدق رد فعل جمهور الزمالك، تلك المشاعر جعلتني أحب الزمالك ومصر أكثر، لا نفهم كل ما يقال، ولكن وصلت لنا حالة الحب".