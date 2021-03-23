نشرة الإثنين.. مران منتخب مصر.. وصلاح لاعب شهر فبراير في ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم الإثنين 22 مارس 2021.

الزمالك ردًا عن عودة كارتيرون: "باتشيكو هرب أيضًا"

اختبار طبي يحسم موقف أيمن أشرف من مرافقة المنتخب إلى كينيا

مران المنتخب.. مشاركة محمد صلاح.. واستبعاد فتوح (صور)

بالفيديو.. إبراهيموفيتش يبكي أثناء حديثه عن العودة للمنتخب

الأهلي يقرر هدم مُدرج ستاد مختار التتش القديم

الأهلي يُعلن تعيين الكفراوي قائماً بأعمال المدير التنفيذي لمدة شهرين

"نزلة برد".. استبعاد فتوح من معسكر المنتخب.. وضم عبدالله جمعة

مران الزمالك.. حازم إمام يواصل التأهيل.. وانتظام بنشرقي

محمد صلاح لاعب شهر فبراير في ليفربول

الاتحاد الأفريقي يُعلن استبعاد منتخب تشاد من تصفيات أمم أفريقيا

رسمياً.. "فيفا" يعلن موعد قرعة مسابقة كرة القدم في أولمبياد طوكيو