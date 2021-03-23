كريم حافظ: الأهلي فاوضني قبل معلول.. لكنني فضلت الاستمرار في أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

كشف كريم حافظ لاعب فريق مالاتيا سبور التركي عن تلقيه عرضاً قديماً من النادي الأهلي قبل تعاقد بطل إفريقيا مع التونسي علي معلول أحد نجوم الفريق الأحمر حالياً.

وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 2" عبر برنامج "جمهور التالتة" قال حافظ :"العودة للنادي الأهلي شرف بكل تأكيد، لكن أتمنى أن يحدث ذلك بعد فترة من الوقت وليس الآن".

ويلعب كريم حافظ بصفة أساسية مع فريقه مالاتيا سبور هذا الموسم، ويأمل في الحصول على عرض احترافي أكبر خلال الصيف المُقبل في أوروبا.

وأضاف حافظ :"الأهلي فاوضني قبل التعاقد مع علي معلول، كان ذلك في فترة الصيف، وكنت أنتظر عرضاً كبيراً في أوروبا، لذلك فضلت الاستمرار في الاحتراف، وبعدها تلقيت عرضاً في الدوري الألماني وكانت الصفقة على وشك الإتمام لولا عدم التوفيق في النهاية".

وانتقل حافظ للحديث عن اللاعبين المصريين في الدوري التركي قائلاً :"محمود تريزيجيه تألق من قبل مع قاسم باشا، لكن الأمور كانت صعبة بالنسبة له نظراً لأن فريقه كان يستهدف فقط تجنب الهبوط".

وأنهى حافظ :"لكن مصطفى محمد حقق بداية رائعة لم تكن متوقعة، ويتعلم الآن اللغة الإنجليزية ويعمل على التطور، وإذا استمر بهذا التألق سينتقل إلى مكان أخر أكبر بعد موسم واحد فقط".