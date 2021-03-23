محمد مرجان: سأطبق مبادئ وتقاليد الأهلي في منصبي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد محمد مرجان، المدير التنفيذي السابق للأهلي ونائب رئيس شركة ستادات، أن القلعة الحمراء دائما ما تكون غنية بالكوادر، موجها الشكر لمحمود الخطيب رئيس النادي على إتاحة الفرص له في منصب المدير التنفيذي.

وقبل ساعات، أعلن النادي الأهلي، مساء اليوم الاثنين، تعيين إبراهيم الكفراوي عضو مجلس الإدارة قائماً بأعمال المدير التنفيذي بديلاً للعميد محمد مرجان.

وأضاف مرجان في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "أتمنى أن أكون قد بذلت أكثر جهد لدي خلال فترة تواجدي مديرًا تنفيذيًا للأهلي".

وتابع: "كل واحد بيخلص للأهلي فالنادي بيقدره بشكل كبير، وتحملنا ضغط كبير خلال الفترة الصعبة التي كنت أتواجد في منصب المدير التنفيذي للأهلي".

وأتم: "في المكان الجديد سأخدم الرياضة بصفة عامة وسأطبق ما تعلمته في الأهلي من مبادئ وتقاليد، وأتمنى أن أكون على قدر كبير من المسؤولية".

وقال الأهلي في بيان رسمي اليوم الاثنين إن مجلس الإدارة في اجتماعه وجه الشكر والتحية للعميد محمد مرجان، المدير التنفيذي، عن الفترة التي قضاها بإخلاص على رأس الإدارة التنفيذية للنادي. وتمنى له المجلس كل التوفيق والنجاح في مهمته الجديدة بعد تعيينه واستلام مهام عمله نائبًا لرئيس مجلس إدارة شركة "استادات الوطنية"، التي يعتز النادي الأهلي ويسعد بشراكته الناجحة معها من خلال مشروع الوحدة الاقتصادية".