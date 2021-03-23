ما سبب هدم الاهلي للمدرج التاريخي لملعب مختار التتش في الجزيرة؟

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي المصري تفعيل الترخيص الذي كان قد حصل عليه سابقا بهدم المدرج القديم بملعب “مختار التتش“، الذي يخوض الفريق تدريباته على أرضيته.
وذكر الموقع الرسمي للنادي الأهلي أن مجلس الإدارة قرر تفعيل ترخيص هدم ملعب التتش، وذلك بعد استكمال عملية تجهيزات الغرف والمعدات لفرق الألعاب الجماعية بالنادي.
ويحتل الأهلي المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري برصيد 27 نقطة بعد خوضه 11 مباراة، بفارق ست نقاط خلف الزمالك متصدر الترتيب والذي خاض 14 مباراة.
وستكون أول مباراة للأهلي بعد نهاية التوقف الدولي، أمام مضيفه المريخ السوداني في الجولة الرابعة من المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا، والتي يحتل فيها الأهلي المركز الثاني برصيد سبع نقاط، بفارق ثلاث نقاط خلف سيمبا التنزاني متصدر المجموعة.
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