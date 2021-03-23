رسميًا..آدم ماسينا يحصل على موافقة الفيفا لتمثيل منتخب المغرب بدلاً من إيطاليا

وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على انضمام آدم ماسينا لاعب فريق واتفورد الإنجليزي، إلى صفوف المنتخب المغربي الأول.

وذكر الاتحاد المغربي للعبة في بيان له عبر موقعه الرسمي اليوم الإثنين أنه تلقى إخطارًا من (فيفا) يفيد بموافقته على انضمام آدم ماسينا، الذي يحمل الجنسية الإيطالية وسبق له اللعب لمنتخبها لأقل من 21 عامًا، إلى المنتخب المغربي.

وأضاف البيان أن الاتحاد المغربي لكرة القدم كان قد تقدم بطلب لفيفا، بناء على قراراته الأخيرة بخصوص تغيير جنسيات اللاعبين.

وكان آدم ماسينا قد ولد في المغرب، لكنه بدأ مسيرته الكروية مع فريق بولونيا عام 2013 وانضم إلى صفوف واتفورد في عام 2018.

ويستعد المنتخب المغربي لمواجهتي موريتانيا وبوروندي في الجولتين الخامسة والسادسة من المجموعة الخامسة بتصفيات كأس أمم أفريقيا المقرر إقامتها في الكاميرون مطلع العام المقبل.