مهاجم الهلال الجديد يُصاب بفيروس كورونا حسب تأكيد الاتحاد السعودي

أعلن المنتخب السعودي إصابة عبد الله الحمدان مهاجم الهلال والمتواجد في معسكر الفريق استعدادا لمواجهتي الكويت وديًا وفلسطين في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم وأمم آسيا، فيروس كورونا المستجد.
وذكر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر” اليوم الإثنين أن الحمدان كان اللاعب الوحيد من بين جميع من خضعوا لفحوص فيروس كورونا المستجد، الذي ثبتت إيجابية عينته، فيما جاءت عينات باقي اللاعبين سلبية، وذلك في معسكر الفريق الذي انطلق اليوم الإثنين بمدينة الرياض.
وأوضح أن هيرفي رينار المدير الفني للفريق استبعد الحمدان من حساباته في ظل خضوع اللاعب للعزل بعد إيجابية عينته.
وتمنى المنتخب السعودي الشفاء العاجل للاعبه الذي سبق له اللعب لفريق الشباب، قبل أن ينضم إلى الهلال في فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضي.
ويحتل المنتخب السعودي المركز الثاني في التصفيات برصيد ثماني نقاط، بفارق نقطة خلف منتخب أوزبكستان متصدر المجموعة التي تضم منتخبات سنغافورة وأندونسيا واليمن.
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