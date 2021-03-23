الوكرة يقدم تظلمًا ضد طرده من كأس قطر

استأنف نادي الوكرة على قرار لجنة الانضباط بالاتحاد القطري لكرة القدم، باعتباره خاسرًا أمام السيلية في الدور قبل النهائي لكأس قطر، بسبب مشاركة لاعب غير مقيد في المباراة.

وأكد الوكرة في بيان رسمي له، اليوم الإثنين، أنه تقدم بطلب بتجميد قرار لجنة الانضباط لحين البت في الاستئناف المقدم من إدارة النادي إلي لجنة الاستئناف باتحاد الكرة.

وأوضح النادي في بيانه أنه لا يوجد أي بند في اللائحة تمنع مشاركة جاسم الجلابي في المباراة، حيث أنه غير موقوف لأي سبب و هو مؤهل للمشاركة ولا توجد عليه عقوبات انضباطية أو إيقاف تلقائي أو إنذارات تراكمية.

وذكر الوكرة أن عدم إدراج أسم اللاعب في قائمة المباراة، ومشاركته أوقع الفريق في خطأ لم ينتبه له المشرفين على المباراة، وهي مخالفة تكون عقوبتها أما لفت نظر النادي أو غرامة مالية يقوم بتقديرها الاتحاد ولجانه المختصة.

وقررت لجنة الانضباط، أمس الأحد، اعتبار فريق الوكرة خاسرًا صفر/ 3 في مباراته أمام السيلية وتأهل الأخير لمواجهة الريان في المباراة النهائية ببطولة كأس قطر، وتوقيع غرامة مالية على الوكرة قدرها عشرة آلاف ريال ، وذلك بعد قبول الاحتجاج المقدم من نادي السيلية حول مشاركة لاعب الوكرة جاسم الجلابي في المباراة التي جمعت بين الفريقين أول أمس السبت.

يشار إلى أن المباراة التي أقيمت بين الفريقين كانت انتهت بفوز الوكرة/3 صفر،سجلها عمر علي في الدقيقة 26، ومحمد بن يطو في الدقيقة 41 من ركلة جزاء، كما أضاف عمر علي الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 82 من المباراة.

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