صفقات مانشستر سيتي | جوارديولا يستقر على خليفة أجويرو في الميركاتو الصيفي

كشفت تقارير إعلامية بريطانية، أن إدارة نادي مانشستر سيتي، تدرس التعاقد مع مهاجم ساوثهامبتون الإنجليزي، داني إنجز، في الميركاتو الصيفي 2021، كخليفة محتمل للهدّاف التاريخي للسيتيزنز، سيرخيو أجويرو.

وبات مستقبل أجويرو (32 عامًا) مع مانشستر سيتي محل شك كبير، حيث ينتهي عقده بعد نهاية الموسم الحالي 2020/21، وأصبح تحديد بديله أحد أهم أولويات المدير الفني للسكاي بلوز، بيب جوارديولا.

وتبحث إدارة مانشستر سيتي عن أفضل المهاجمين داخل وخارج الدوري الانجليزي، بما في ذلك نجم وهداف بوروسيا دورتموند الألماني، إيرلينج هالاند، الذي يتصارع على خدماته كبار الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى؛ أبرزهم: ريال مدريد، برشلونة، مانشستر يونايتد، وتشيلسي.

لذلك بحسب شبكة “سكاي سبورتس” البريطانية، فإن مانشستر سيتي حدد مهاجم وهداف ساوثهامبتون،

داني إنجر كخيار أسهل حسمًا خلال الميركاتو الصيفي 2021، بدلًا من النرويجي إيرلينج هالاند (20 عامًا) الذي تبلغ قيمته السوقيه 100 مليون جنيه إسترليني.

واستعاد إنجز (28 عامًا) قدراته الهجومية، كأحد أفضل الهدّافين في الدوري الانجليزي، منذ انضمامه إلى صفوف ساوثهامبتون.

حيث حل المهاجم الإنجليزي ثانيًا في جدول ترتيب هدافي البريميرليج الموسم الماضي 2019/20، برصيد 22 هدفًا، كما كان جزءًا من خطط المدير الفني لمنتخب إنجلترا، جاريث ساوثجيت، ولكنه غاب عن قائمة الأسود الثلاثة لمباريات تصفيات كأس العالم 2022؛ بسبب الإصابة.

جدير بالذكر أن داني إنجز انضم إلى ساوثهامبتون في صيف 2019 -بعد أنا خاض معهم موسم 2018/19 على سبيل الإعارة – من ليفربول نظير 20 مليون جنيه إسترليني، وشارك في 92 مباراة بقميص الفريق الملقب بـ القديسين بمختلف المسابقات، أحرز خلالها 42 هدفًا وقدم 9 تمريرات حاسمة.

وتجدر الإشارة إلى أن عقد إنجز مع ساوثهامبتون يمتد حتى يونيو 2022، ورفض في يناير الماضي تجديد تعاقده معهم، لرغبته في الانتقال إلى فريق يشارك في بطولة دوري أبطال أوروبا، وفقًا لصحيفة “الأثلتيك” البريطانية.

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