صفقات ليفربول | كلوب يدرس إعادة نجم يوفنتوس إلى الدوري الانجليزي

كشفت تقارير صحفية بريطانية، أن نادي ليفربول الإنجليزي يدرس إعادة نجم وسط يوفنتوس الإيطالي، آرون رامسي إلى الدوري الانجليزي الممتاز من جديد.
ورحل رامسي عن آرسنال في صيف 2019، بعد قضاء 11 عامًا في صفوف الجانرز، حيث انضم إلى يوفنتوس في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع العملاق اللندني.
حيث وفقًا لصحيفة “ديلي إكسبريس” البريطانية، يوجد اهتمام كبير من جانب ليفربول ووست هام يونايتد، بالحصول على خدمات رامسي (30 عامًا) خلال الميركاتو الصيفي 2021.
وقد يكون النجم الويلزي ضمن صفقات ليفربول في الميركاتو الصيفي 2021، لخلافة الهولندي جورجينيو فينالدوم في وسط ملعب الريدز، وذلك لاقتراب الأخير بشكل كبير من الانضمام إلى برشلونة الإسباني الصيف المقبل، بعد انتهاء عقده مع النادي الإنجليزي في يونيو القادم.
جدير بالذكر أن آرون رامزي، خاض 61 مباراة بقميص يوفنتوس في مختلف المسابقات، أحرز خلالها 6 أهداف وصنع مثلها، كما فاز رفقة السيدة العجوز بـ لقب الدوري الايطالي موسم 2019/20، وكأس السوبر المحلي 2020/21.
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