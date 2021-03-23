رفض صانع الألعاب الدولي الليبي، ونجم نادي الترجي الرياضي التونسي “حمدو الهوني” الاستماع إلى العروض المالية المغرية من جانب إدارة نادي بيراميدز المصري هذا الأسبوع، مفضلاً البقاء على لائحة صفقات الأهلي دون غيره في الميركاتو الصيفي 2021.

وكشفت صحف تونسية اليوم الاثنين 22 مارس 2021 عن فتح إدارة النادي الاهلي المصري لباب المفاوضات مع إدارة الترجي الرياضي التونسي للاستفسار عن القيمة المالية للاعب حمدو الهوني خلال الميركاتو الصيفي 2021.

ويود مدير تعاقدات بطل الثلاثية التاريخية الموسم الماضي “أمير توفيق” افتتاح صفقات الأهلي الجديدة بصفقة من عيار ثقيل، لا سيما بعدما علم بأمر اهتمام إدارتي الزمالك وبيراميدز في التعاقد مع حمدو الهوني، واستغلال تواجده في مصر الأسبوع الماضي عندما حل الترجي ضيفًا على الزمالك في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

واستطاع حمدو الهوني (27 عامًا) تسجيل هدف فوز الترجي خلال الدقائق الأخيرة من المباراة، ليصعد فريقه إلى ربع النهائي بشكل مُبكر، تاركًا معركة المركز الثاني تحتدم ما بين مولودية الجزائر والزمالك في الجولتين القادمتين.

صفقات الأهلي | حمدو الهوني يرفض أموال بيراميدز

قالت صحيفة المصري اليوم “النادي الاهلي سيحسم التعاقد مع لاعب منتخب ليبيا حمدو الهوني عن طريق تسديد قيمة الشرط الجزائي في عقده والمقدرة بـ 3.5 مليون يورو، وإدارة النادي كلفت أحد وكلاء اللاعبين للتواصل مع الهوني لاستطلاع موقفه من الانتقال بدءًا من الموسم المقبل 2021/2020”.

بحسب المصادر التونسية، رحب نجم الدوري التونسي حمدو الهوني بفكرة الانضمام إلى الاهلي، وطلب من وكيل أعماله ضرورة تسريع عملية المفاوضات، كي يكون أول صفقات الأهلي قبل بدء الميركاتو الصيفي 2021، رافضًا في الوقت نفسه التفاوض مع إدارة نادي بيراميدز.

ويُعد حمدو الهوني اللاعب العربي الوحيد الذي تمكن من تسجيل هاتريك في تاريخ بطولة كأس العالم للأندية، وذلك في مباراة الترجي والسد القطري بمباراة تحديد المركز الخامس عام 2019.