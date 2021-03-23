مدرب كوت دي فوار يكافيء نجم مانشستر يونايتد اليافع “عماد ديالو”

تلقى نجم مانشستر يونايتد اليافع “عماد ديالو” مُكافأة قيمة من المدير الفني لمنتخب كوت دي فوار باتريس بوميل اليوم الاثنين 22 مارس 2021، حيث قرر ضمه لتشكيلة منتخب الفيلة في المباريات القادمة بتصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 المقرر لها في الكاميرون بعد أشهر قليلة.

ونال عماد ديالو اعجاب الجميع منذ انضمامه إلى صفوف مانشستر يونايتد من اتلانتا الإيطالي خلال الميركاتو الشتوي 2021، إذ قدم مستوى متميز مع فريق الشباب تحت 23 عامًا، ليتم تصعيده إلى الفريق الأول بقرار من المدير الفني أولي جونار سولشاير.

ولفتت عروض اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا انتباه مدرب كوت ديفوار “باتريس بوميل”، الذي ضم الجناح الشاب في قائمته الأخيرة التي تستعد لخوض ما تبقى من مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا.

وأظهر عماد ديالو انتماءً كبيرًا لبلده الأصلي حين حصل على فرصة المشاركة مع مانشستر يونايتد في مباريات الدوري الأوروبي خلال الأسبوعين الماضيين، حيث حرص على وضع علم بلاده في يده اليسرى أثناء مباراتي ريال سوسيداد وميلان في الدورين ال32 و16 – على الترتيب -.

وأكد الموقع الرسمي لنادي مانشستر يونايتد انضمام ديالو إلى المنتخب الإيفواري إلى جانب زميله في الفريق “إريك بايي“، الذي خاض بالفعل 36 مباراة دولية مع رجال بوميل.

وجاء في بيان مانشستر يونايتد على الموقع الرسمي “قام مدرب منتخب كوت دي فوار باتريس بوميل باختيار عماد ديالو في قائمة من 30 لاعباً لتصفيات كأس الأمم الأفريقية، مع إيريك بايي أيضًا. يمكننا أن نؤكد أن قلب الدفاع سيسافر من أجل الانضمام للمجموعة”.

متى ستكون أول مشاركة لعماد ديالو مع كوت دي فوار؟

سيكون عماد ديالو صاحب الـ 18 سنة، متاحًا لأول ظهور مع منتخب كوت دي فوار عندما يواجه منتخب النيجر في مباراة المجموعة K يوم الجمعة الموافق 26 مارس 2021، والتي يجب أن يفوز بها منتخب الفيلة للاحتفاظ بالصدارة.

وتتصدر ساحل العاج المجموعة K بفارق الأهداف عن مدغشقر، وتأتي إثيوبيا في المركز الثالث، فيما يحتل خصم كوت ديفوار القادم “النيجر” المركز الأخير.

وإذا لم يظهر عماد ديالو أمام النيجر، فقد يتم عرضه لأول مرة مع منتخب بلاده ضد إثيوبيا في 30 مارس.

كيف كان أداء عماد ليونايتد هذا الموسم؟

خرج عماد ديالو من مقاعد البدلاء في أول مباراة له بقميص مانشستر يونايتد خلال مباراة الدوري الأوروبي ضد ريال سوسيداد في 18 يناير الماضي.

وقد شارك منذ ذلك الحين في ثلاث مباريات أخرى مع فريق سولشاير، بما في ذلك ست دقائق في مباراة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام ليستر سيتي يوم الأحد الماضي.

وعلى الرغم من حقيقة أنه لم يبدأ أي مباراة بعد كأساسي، فقد أظهر المراهق لمحات من قدرته المتفجرة على المراوغة وعينه على المرمى، وكان أبرزها خلال عرض ملفت للنظر في الشوط الثاني ضد ميلان في وقت سابق من هذا الشهر.

ساعدت رأسية عماد الرائعة المرتجلة يونايتد على تحقيق التعادل 1-1 في مباراة الذهاب من دور الـ16 في أولد ترافورد، ما جعله أصغر لاعب غير بريطاني يسجل على الإطلاق للنادي في أوروبا.