اللجنة القانونية في الاهلي تقيل المدير التنفيذي لتعارض المصالح!

قررت إدارة النادي الاهلي المصري إقالة محمد مرجان من منصب المدير التنفيذي وتعيين عضو مجلس الإدارة “إبراهيم الكفراوي” بدلاً منه في هذا المنصب بتوصية من اللجنة القانونية في النادي.

واجتمع مجلس إدارة الاهلي بعد مطالعة تقرير اللجنة القانونية بشأن تعارض المصالح بين المنصب الجديد لـ “محمد مرجان” كنائب رئيس مجلس إدارة شركة استادات الوطنية مع عمله في منصب المدير التنفيذي للنادي.

وقرر حامل لقب الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا وكأس مصر الموسم الماضي، توجيه الشكر إلى العميد محمد مرجان في اجتماع عُقد اليوم الاثنين 22 مارس، عن الفترة الناجحة التي قضاها، وتمنت له إدارة الاهلي التوفيق والنجاح في مهمته الجديدة مع شركة استادات.

وقال بيان موقع الاهلي الرسمي “جاء قرار مجلس الإدارة في ظل التأكيد من جانب اللجنة القانونية بالنادي برئاسة المستشار محمود فهمي، على أن الجمع بين منصبين في وقت واحد يتعارض مع المصالح، كما أنه يخالف مباديء الاهلي ولائحة النظام الأساسي في النادي”.

وأكد موقع الاهلي أن خليفة محمد مرجان في منصب المدير التنفيذي “إبراهيم الكفراوي” تطوع للقيام بأعمال المدير التنفيذي بشكل مؤقت ودون مقابل لحين اختيار مدير تنفيذي جديد في الاجتماع القادم لمجلس إدارة الاهلي.