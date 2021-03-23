الامارات | الشارقة يطلب «النصر» في قمة دوري اليد

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يطلب «النصر» في قمة دوري اليد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحل النصر، عند السابعة من مساء اليوم، ضيفاً على الشارقة، في لقاء قمة دوري أقوياء كرة اليد، ضمن الجولة 18.

ويتطلع الشارقة (45 نقطة) إلى الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم والابتعاد في صدارة الترتيب نحو الاحتفاظ باللقب، للموسم الخامس على التوالي، فيما يرغب النصر وصيف الترتيب العام برصيد 40 نقطة، في تقليص الفارق عن المتصدر، وإبقاء المنافسة حتى الجولة الأخيرة من عمر البطولة.

وتستهل أولى مباريات الجولة في الخامسة عصراً بلقاء الوحدة ومضيفه بني ياس، وتتبع في السابعة، بحلول دبا الحصن ضيفاً على الجزيرة، ويستضيف الوصل مليحة، قبل أن يسدل الستار في السابعة النصف بلقاء العين وشباب الأهلي على صالة الأخير.

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