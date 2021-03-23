الامارات | استبعاد الحوسني والنوبي وصالح.. وضمّ جمعة والغساني للمنتخب

شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد الحوسني والنوبي وصالح.. وضمّ جمعة والغساني للمنتخب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرّر الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة الهولندي فان مارفيك، تقليص قائمة المنتخب من 29 لاعباً إلى 28 استعداداً لخوض معسكر إعداد داخلي في دبي اعتباراً من اليوم وحتى 29 الجاري، ضمن تحضيراته لمبارياته المتبقية في التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 المقررة في الإمارات في يونيو المقبل بنظام التجمع بدلاً من الذهاب والإياب.

واستبعد مارفيك حارس مرمى الشارقة عادل الحوسني، ليبقي على أربعة حراس بدلاً من خمسة، كما استبعد اللاعبين سهيل النوبي وعلي صالح، وضمّ محمد جمعة ويحيى الغساني.

وذكر اتحاد الكرة في بيان صحافي، أمس، أن القائمة النهائية للمنتخب تضم: علي خصيف ومحمد الشامسي وفهد الظنحاني وخالد عيسى وبندر الاحبابي وسالم راشد وشاهين عبدالرحمن وخليفة الحمادي ومحمد العطاس ووليد عباس وحسن المحرمي ومحمود خميس والحسن صالح وعلي سالمين ويحيى نادر وعبدالله رمضان وماجد حسن وعبدالله النقبي، وفابيو دي ليما وخليل الحمادي وخلفان مبارك وطحنون الزعابي ومحمد جمعة ويحيى الغساني وكايو كانيدو وعلي مبخوت وسيبستيان تيغالي وزايد العامري.

وسيخوض المنتخب مباراة ودية أمام الهند في 29 الجاري على استاد زعبيل بنادي الوصل في دبي.

ويلعب المنتخب ضمن المجموعة السابعة في تصفيات المونديال التي تضم إلى جانبه منتخبات ماليزيا وتايلاند وفيتنام وإندونيسيا.

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