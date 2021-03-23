الامارات | المطروشي: بطولة مصر نقطة الانطلاق إلى «الأولمبياد»

شكرا لقرائتكم خبر عن المطروشي: بطولة مصر نقطة الانطلاق إلى «الأولمبياد» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد سباح نادي الوصل والمنتخب الوطني، يوسف المطروشي، أن بطولة مصر الدولية للسباحة هي أولى خطوات حلمه، من أجل الوصول إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وغادر المطروشي إلى مصر، أول من أمس، من أجل المشاركة في البطولة التي ستقام خلال الفترة من 5 إلى 10 أبريل المقبل، عقب حصول مجلس إدارة اتحاد السباحة على موافقة الهيئة العامة للرياضة، من أجل سفره والوفد المرافق له، حيث يتمسك السباح بأمل اللحاق بأولمبياد طوكيو، التي ستقام في يوليو المقبل، عقب اعتماد بطولة مصر الدولية كمؤهلة للأولمبياد.

ويرافق المطروشي في رحلته المدير المالي لاتحاد السباحة خليفة الكعبي، رئيساً للبعثة، والمدير الفني للمنتخب الوطني علي دياب، ومدرب فريق الوصل مروان حافظ.

وقال المطروشي، لـ«الإمارات اليوم»: «حصلت على الموافقة من أجل التدرب في مجمع حمدان الفترة الماضية، والآن سأشارك في بطولة مصر، وسأبذل كل ما أملك في التدريبات التي تستمر أسبوعين بالقاهرة قبل انطلاق البطولة».

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