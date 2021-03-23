الامارات | غرافيك.. كأس دبي العالمي.. «أيقونة» سبـــــاقات الخيل تصل المحطة 25 السبت

شكرا لقرائتكم خبر عن غرافيك.. كأس دبي العالمي.. «أيقونة» سبـــــاقات الخيل تصل المحطة 25 السبت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق النسخة الـ25 من أمسية كأس دبي العالمي يوم السبت المقبل، في حدثٍ يستضيف أشواطه التسعة مضمار ميدان، بجوائز تصل إلى 26.5 مليون دولار، ويسلط الضوء على «أيقونة» سباقات الخيل العالمي، الذي يعود انطلاقته الأولى إلى عام 1996، ونجح على مدار أعوامه الماضية في اجتذاب أقوى وصفوة الخيول على الساحة الدولية، في سعيها لحصد أغلى الأشواط على ساحة سباقات الخيل.

وتبلغ ذروة أشواط الأمسية، في الشوط الرئيس «كأس دبي العالمي» الذي لطالما مثل وجهة أولى لكبار ملاك الخيل على الساحة العالمية، بهدف الفوز بلقب الشوط الممتد على المسارات الرملية لمسافة 2000 متر رملي، والمصنف ضمن سباقات «جروب 1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، وشهد على الدوام منافسة تقليدية جمعت الخيول الإماراتية بنظيرتها الأميركية.

وكانت البداية مع مضمار «ند الشبا» حين دشن الجواد الأميركي «سيجار» النصر في الشوط الأغلى، بالفوز بلقب النسخة الأولى 1996، إلا أن محطات الكأس تخللها أساطير حفرت اسمها بحروف من ذهب، بحجم الأسطورة الخالدة «دبي ميلينيوم» المملوك لـ«غودولفين» الذي لايزال يحتفظ بالزمن القياسي الأسرع نحو انتصاره بلقب نسخة 2000، والتي اتبعت في عام 2010 بانتقال السباق إلى مضمار ميدان الحالي، في سباقات عاودت فيها خيول «غودولفين» كتابة التاريخ، خصوصاً مع النجم «ثندر سنو» الوحيد الذي نجح في الفوز بالكأس لمرتين على التوالي في نسختي 2018 و2019.

للإطلاع على أشواط النسخة الـ25 وجوائزها المالية، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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