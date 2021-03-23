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الامارات | فتح باب التسجيل لسباق الجري في دورة ند الشبا

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دبي ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التسجيل لسباق الجري في دورة ند الشبا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُفتح، اليوم، باب التسجيل في سباق الجري، ضمن فعاليات النسخة الثامنة من «دورة ند الشبا »، التي تقام خلال شهر رمضان المبارك، بمجمّع ند الشبا الرياضي، وفق الإجراءات الاحترازية، والبروتوكولات الخاصة بالمنافسات المعتمدة.

ويتواصل التسجيل حتى العاشر من أبريل المقبل، على أن تقام المنافسات لمسافتي خمسة كيلومترات، و10 كيلومترات، يوم 29 أبريل، ويتنافس المشاركون فيها على مجموع جوائز يبلغ 320 ألف درهم.

وقال بيان صادر عن اللجنة المنظمة إنه سيسمح بالمشاركة في منافسات بطولة الجري للعدائين، مواطنين ومقيمين، واللاعبين المحليين من داخل الدولة، وذلك ضمن فئات عدة، حسب كل سباق.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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