شكرا لقرائتكم خبر عن «كرش» محمد صلاح في المنتخب يثير تساؤل رواد «السوشيال ميديا» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض النجم محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، مرانه الأول مع الفراعنة استعدادا لمباراتي كينيا وجزر القمر المقرر إقامتهما الخميس المقبل الموافق 25/3/201، و29 من الشهر الجاري ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية 2021.

وفور نشر الصور الأولى للنجم العالمي محمد صلاح على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر قائد ليفربول في صور يبدو وأنه بطنه مرتفعة قليلا عن معدلها الطبيعي الذي يظهر عليه النجم العالمي خلال مبارياته مع فريقه ليفربول.

وتفاعل رواد السوشيال ميديا على هذه الصورة، وتسائلوا بطريقة ساخرة عن ما أطلقوا عليه "كرش" محمد صلاح في المنتخب الوطني.

ووجه محمد الشرقاوي أحمد المتابعين للصورة، سؤالا للنجم المصري العالمي، دا كرش دا يا ابو صلاح ؟؟.

ويضيف وائل الشرقاوي، دة اية، هو بقالة اد اية فى مصر.

ويقول رأفت سمير، هو طلع له كرش ليه، شكله عدى على الحاجه ظبطت الأداء بشويه محشى.

ويضيف أدهم عاشور، تعليقا ساخرا آخر، ايه يا ابو صلاح اشفط يا نجم الكرش وإنته بتلعب عشان شكلها وحش في الصوره بس شكل جوز البط عمل عميله????.

تعليقات ساخرة على "كرش" محمد صلاح في المنتخب

تعليقات ساخرة على "كرش" محمد صلاح في المنتخب

محمد صلاح يشارك في مران منتخب مصر

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم مرانه الثاني اليوم الاثنين، تحت قيادة المدير الفني حسام البدري، على ملعب استاد القاهرة الدولي استعدادًا لمواجهتي كينيا وجزر القمر في الجولتين الخامسة والسادسة لتصفيات أمم أفريقيا الكاميرون 2022.

وشهد المران مشاركة النجم محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي، الذي وصل إلى مصر مساء أمس، وأجرى مسحة طبية جاءت نتيجتها سلبية.

وكان الجهاز الفني للمنتخب الأول قد قرر استدعاء عبدالله جمعة لاعب الزمالك لمعسكر الفريق والانضمام إلى قائمة البعثة التي تطير إلى العاصمة الكينية نيروبي غدا، بدلا من أحمد أبوالفتوح الذي تم استبعاده من المنتخب بسبب نزلة برد وارتفاع في درجة الحرارة. ويحتل منتخب مصر صدارة المجموعة برصيد 8 نقاط من فوزين على توجو وتعادلين مع كينيا وجزر القمر.