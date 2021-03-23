شكرا لقرائتكم خبر عن هل انتهت علاقة زيزو مع الزمالك؟ الإجابة عبر «واتساب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أثار أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعدما قام اللاعب بنشر صورة عبر خاصية ستوري على الحساب الخاص به على موقع التواصل الاجتماعي والمراسلات «واتساب» بصحبة ثنائي الأهلي محمد مجدي قفشة ومحمد شريف خلال تواجدهم في معسكر منتخب مصر استعدادا لمباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات كأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2022.

وهو الامر الذي اوحى لمتابعيه بصحة الأنباء التي تتردد خلال الفترة الماضية عن مفاوضاته مع النادى الأهلى تمهيدا للانضمام إليه.

حيث تكهن العديد من جماهير الزمالك، أن تلك الصورة مغازلة لإدارة النادي الأهلي في ظل الأنباء المتداولة في الفترة الأخيرة، حول انتقال اللاعب للقلعة الحمراء.

أحمد سيد زيزو - صورة أرشيفية