شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدري يستقر على بديل أيمن أشرف في مباراة كينيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر حسام البدرى المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على بدائل أيمن أشرف الذي تعرض لإصابة جديدة خلال مرانه الثاني مع المنتخب الوطني قبل السفر لمواجهة كينيا خلال الجولة قبل الأخيرة في تصفيات كأس أمم أفريقيا.

وتأتي الأسماء التي سيلجأ إليها البدرى حال عدم تأكد أيمن أشرف في المباراتين المقبلتين، على أن يكون البديل الأول عبدالله جمعة الذي يشغل هذا المركز في الزمالك والذي استدعاه حسام البدري اليوم للانضمام لمعسكر المنتخب.

البديل الثاني عمر جابر، لاعب بيراميدز الذي لعب في الجناج الأيسر أكثر من مرة خاصة مع ناديه الحالي، بالإضافة غلى خبرته الدولية.

أحمد أيمن منصور، البديل الثالث، الذي من المفترض أن يلجأ له حسام البدري، لتعويض أيمن أشرف الذي تعرض للإصابة حيث كان يشغل هذا المركز عندما كان في صفوف المصري قبل أن بنقله حسام حسن لشغل مركز المساك.

وعلى جانب آخر، يغيب محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني الأول وفريق ليفربول الإنجليزي عن قائمة هدافي التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها هذا العام في الكاميرون.

منتخب مصر خاض 8 مباريات حصد خلالها على 8 نقاط، والنجم المصري غاب عن التهديف خلال هذه التصفيات، بعد إصابته بفيروس كورونا خلال المعسكر المصري الماضي الذي حرمه من خوض المباراتين أمام كينيا وجزر القمر في جولة الإياب. وتصدر قائمة هدافي التصفيات، فانسان أبوبكر، مهاجم الكاميرون، وحكيم زياش، مهاجم المغرب، برصيد 3 أهداف، وساديو ماني في المرتبة الثانية برصيد هدفين مع أسود التيرانجا، بالتا

وخاض منتخب مصر الأول لكرة القدم مرانه الثاني الاثنين، تحت قيادة المدير الفني حسام البدري، على ملعب استاد القاهرة الدولي استعدادًا لمواجهتي كينيا وجزر القمر في الجولتين الخامسة والسادسة لتصفيات أمم أفريقيا الكاميرون 2022.

وشهد المران مشاركة النجم محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي، الذي وصل إلى مصر مساء أمس، وأجرى مسحة طبية جاءت نتيجتها سلبية. وكان الجهاز الفني للمنتخب الأول قد قرر استدعاء عبدالله جمعة لاعب الزمالك لمعسكر الفريق والانضمام إلى قائمة البعثة التي تطير إلى العاصمة الكينية نيروبي غدا، بدلا من أحمد أبوالفتوح الذي تم استبعاده من المنتخب بسبب نزلة برد وارتفاع في درجة الحرارة.