شكرا لقرائتكم خبر عن سعيد بن سرور: راضٍ عن أداء «جيفتس أوف جولد» وأتمنى التوفيق في القرعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد عزت

أعرب المدرب العالمي سعيد بن سرور، صاحب الرقم القياسي في عدد الانتصارات بكأس دبي العالمي، عن رضاه التام بالأداء الذي يقوم به «جيفتس أوف جولد» لجودلفين الذي حقق الشهر الماضي لقب «كأس البحر الأحمر» لمسافة 3000 متر، خلال أمسية «كأس السعودية».

وأضاف قائلاً: «أنا راضٍ جداً عن أدائه خلال التدريبات، سوف يواصل تدريباته خلال بقية الأسبوع، وأملي بأن يحالفنا التوفيق في قرعة يوم الأربعاء».

جدير بالذكر أن المدرب الكبير سعيد بن سرور قاد جواد جودلفين الأسطوري «ثندر سنو» للتتويج بآخر نسختين من كأس دبي العالمي، وهو الحصان الوحيد الذي تمكن من حصد اللقب العالمي مرتين، ويعدّ سعيد بن سرور واحداً من أبرز الأسماء المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بكأس دبي العالمي، فهو المدرب الأكثر تتويجاً باللقب الكبير؛ حيث حققه 9 مرات، وهو رقم قياسي فريد لم يقترب منه أحد.