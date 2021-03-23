شكرا لقرائتكم خبر عن الأنصار يتعاقد مع المدرب الألماني ياسبرت والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعاقد نادي الأنصار اللبناني مع المدرب الألماني روبرت ياسبرت ليتولى منصب المدير الفني خلفاً للمستقيل العراقي عبد الوهاب أبو الهيل.

وأعلن الأنصار في بيان: قررت الهيئة الإدارية تعيين المدرب الألماني روبرت جاسبرت مديراً فنياً والمدرب كيفورك قره بيتيان لاعب الأنصار السابق مساعداً له وحسن بركات مدرباً للياقة البدنية.

وأضاف: طالبت الهيئة الإدارية جميع اللاعبين بتحمل المسؤولية الملقاة على عاتقهم، خاصة وأن البطولة لا تزال في الملعب ويبقى الفريق المرشح الأول للحصول على البطولة.

وخاض ياسبرت (61 عاماً) أول تجربة في لبنان بإشرافه على العهد موسم 2007-2008، وعاد إليه عام 2016، ثم تعاقد مع الأنصار صيف 2017 إلا أنه لم يستمر طويلاً، ليشرف بعد ذلك على الصفاء لموسم 2019-2020 الذي ألغي لاحقاً؛ بسبب تداعيات فيروس كورونا.

كما أشرف ياسبرت على تدريب المحرق البحريني فضلاً عن خوضه تجربة كمدرب مساعد لمنتخب كوريا الجنوبية بين عامي 2004 و2005.

وكان أبو الهيل قد أعلن استقالته السبت الماضي بعد يوم من تعثر الفريق بتعادله مع الصفاء 2-2، في المرحلة الافتتاحية من دورة الأندية الستة الأوائل في الدوري اللبناني.

وأجرى الاتحاد اللبناني لكرة القدم تعديلاً على نظام البطولة؛ حيث خاضت الفرق الـ12 في الدرجة الأولى دور الذهاب على نحو اعتيادي، بينما تم تقسيم الفرق في الإياب الى مجموعتين بحيث يتنافس الستة الأوائل على اللقب، بينما تتصارع الفرق الستة الأخرى لتحديد من سيهبط إلى الدرجة الثانية.

وأدى فقدان نقطتين الى تنازل الأنصار عن الصدارة (28 نقطة) لمصلحة غريمه التقليدي النجمة الذي حسم القمة مع العهد حامل اللقب 1-صفر. ويفصل بين قطبي العاصمة بيروت فارق المواجهات؛ حيث فاز النجمة على الأنصار ذهاباً 2-1 في المرحلة الثامنة.