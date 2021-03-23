شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نادى سموحة: حسام حسن ينتقل إلى أحد أندية القمة فى الانتقالات الصيفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس فرج عامر، رئس نادى سموحة، إن حسام حسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بسموحة، سينتقل إلى أحد أندية القمة أو ناد برتغالى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأضاف فرج عامر، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، عبر قناة ON، أن حسام حسن ليس مطروحا نهائيا على النادى الأهلى فى الفترة المقبلة، نافيا وجود علاقة بزيارة رئيس النادى الأهلى، بشراء حسام حسن من سموحة.

وأشار إلى أن قيمة حسام حسن، 40 مليون جنيه، وأى نادى سيطلب اللاعب بهذا المبلغ سيوافق على بيعه له، متابعا: "قبل نهاية أبريل هنعلن عن حسام حسن هيروح فين.. والزمالك اشترى 2 مهاجمين بـ23 مليون جنيه، وباتشيكو كان طالب حسام حسن لأنه أفضل مهاجم فى مصر".