شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يهزم الاتصالات 90 / 55 والاتحاد يتفوق على الزمالك 83/74 بدورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حقق فريق الاتحاد السكندري الفوز على ضيفه الزمالك في بطولة دوري السوبر لكرة السلة، بعد مباراة قوية قدمها الفريقان في الجولة التاسعة من عمر المسابقة.

فيما تمكن فريق الجزيرة من تصدر جدول ترتيب البطولة بعد التفوق على منافسه المصرية للاتصالات، وأقيمت مباريات الجولة التاسعة من عمر المسابقة، اليوم الإثنين، بين فرق دوري السوبر التي تتنافس على لقب المسابقة.

وجاءت نتائج مباريات الجولة التاسعة كالتالي:

الاتصالات 55 – 90 الجزيرة

الاتحاد السكندري 83 – 74 الزمالك

سموحة 73 – 75 سبورتنج

وجاء ترتيب الدوري بعد نهاية الجولة الثامنة كالتالي:

الجزيرة في المركز الأول بـ 17 نقطة

الاتحاد في المركز الثاني بـ 16 نقطة

الزمالك في المركز الثالث بـ 16 نقطة

سبورتنج في المركز الرابع بـ 14 نقطة

الأهلي في المركز الخامس بـ 13 نقطة

سموحة في المركز السادس بـ 12 نقطة

المصرية للاتصالات وطلائع الجيش في المراكز السابع والثامن برصيد 10 نقاط