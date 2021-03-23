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7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت المصرية اليوم الإثنين 22 مارس 2021 العديد من الأخبار المهمة وأبزرها: المنتخب يستدعى عبد الله جمعة لرحلة كينيا ويستبعد أحمد أبو الفتوح، الأهلي ينهي إجراءات السفر للسودان لمواجهة المريخ فى دوري أبطال أفريقيا.

المنتخب يستدعى عبد الله جمعة لرحلة كينيا ويستبعد أحمد فتوح

قرر الجهاز الفني للمنتخب الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري استدعاء عبدالله جمعه لاعب الزمالك لمعسكر الفريق والانضمام إلى قائمة البعثة التي تطير إلى العاصمة الكينية نيروبي غدا.  

"دويتو" قفشة وصلاح يخطف الأضواء فى مران المنتخب استعدادا لمواجهة كينيا

خطف محمد صلاح مهاجم الإنجليزى، ومحمد مجدى قفشة لاعب الأهلى الأضواء خلال مران منتخب مصر المقام حاليا باستاد القاهرة الدولى، استعدادا لمواجهتى كينيا وجزر القمر فى تصفيات أفريقيا.

عاد محمد بسام حارس مرمى فريق طلائع الجيش لحسابات النادي الأهلي تمهيداً للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وشهدت الأيام القليلة الماضية تجدد محاولات النادي الأهلي لضم محمد بسام لتدعيم هذا المركز في الفترة المقبلة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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