شكرا لقرائتكم خبر عن 4 حراس فى دائرة اهتمامات الأهلي بالانتقالات المقبلة.. حارس بيراميدز الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس مسئولو الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، تدعيم النادى الأهلى بالتعاقد مع حارس مرمى جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ليكون بديلا للحارس الدولى محمد الشناوي.

ويشارك محمد الشناوى بصفة أساسية مع النادى الأهلي بفضل المستوى المميز الذى يقدمه خلال أكثر من موسمين بشكل مستمر، فيما يجلس على لطفى على مقاعد البدلاء، إلا أنه لم ينل الثقة الكاملة، لذا قرر النادى التعاقد مع حارس جديد خلال الفترة المقبلة.

ودخل 4 حراس دائرة اهتمامات النادى الأهلي للمفاضلة بينهما للتعاقد مع أحدهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، فى ظل المستويات المميزة التى يقدموها مع أنديتهم.

المهدى سليمان

يعد المهدى سليمان، حارس مرمى فريق بيراميدز، أبرز المرشحين للانتقال للأهلي، لتدعيم حراسة المرمى بالفريق فى الفترة المقبلة، بعدما أصبح لا يشارك مع فريقه فى المباريات؛ بسبب اعتماد الجهاز الفنى للفريق على خدمات شريف إكرامي.

واستبعد الأرجنتينى أروابارينا المهدى سليمان من حسابات الجهاز الفنى لبيراميدز فى الفترة الماضية؛ بسبب اعتراضه على عدم مشاركته فى المباريات، مما دفعه للمطالبة بالرحيل.

دخل عمر رضوان، حارس مرمى الجونة المعار لنادى أسوان، اهتمامات مسئولى الأهلى، بعد ظهوره المتميز خلال الموسم الحالي، تمهيدا لضمه فى الفترة المقبلة، فى حال اقتناع الجهاز الفنى للفريق بقدراته.

ويعد عمر رضوان من حراس مرمى المنتخب الأولمبى، وكان من ضمن ناشئى الأهلى قبل رحيله لنادى الجونة.

محمود جاد

يواصل محمود جاد، حارس مرمى إنبى، التألق مع النادى البترولى، مما جعله ضمن حسابات مسئولى الأهلى لتدعيم صفوف الفريق الأحمر، والذى يحظى بثقة الجهاز الفنى لإنبى، ويشارك أساسيا مع الفريق البترولى للموسم الثانى على التوالى، ويقدم مستويات جيدة للغاية.

ويتابع مسئولو الأهلى الحارس الصاعد فى الفترة الحالية، خاصة بعد انضمامه لحراس مرمى المنتخب الأولمبى فى الفترة الماضية.

محمد بسام

عاد محمد بسام حارس مرمى فريق طلائع الجيش، لحسابات مسئولى الأهلي، بعدما كان قريبا من الانتقال للأهلى فى بداية الموسم الحالى، لولا تمسك مسئولى الطلائع باستمراره فى صفوف الفريق.

ويتواجد حارس مرمى الفريق العسكرى فى معسكرات المنتخب المصرى الأول فى الآونة الأخيرة، فى ظل اقتناع الجهاز الفنى للمنتخب المصرى بقدراته.