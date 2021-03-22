شكرا لقرائتكم خبر عن استياء بين أعضاء الزمالك بعد قرار تأجير الملاعب (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من الاستياء بين أعضاء نادى الزمالك، بعد قرار اللجنة المؤقتة التي تدير نادى الزمالك، برئاسة عماد عبدالعزيز، بتأجير ملاعب كرة القدم الخماسية لأعضاء النادى.

وقامت اللجنة باتخاذ قرار بتأجير ملاعب الكرة الخماسية، وقامت بتحديد «التسعيرة» للفئات العمرية المختلفة لخوض أي نشاط رياضى على ملاعب النادى التي كانت مفتوحة للأعضاء خلال الفترة الماضية.

وأصدرت اللجنة منشورا أوضحت خلاله تحديد الملاعب والأعداد المشاركة في كل ملعب وتحديد المقابل المادى بناء على معدل أعمار سنية معين، وجاء ذلك في منشور النادى:

ملعب رقم «1» مرحلة من 6 سنوات حتى 12 سنة، عدد 12 فرد لمدة نصف ساعة بواقع 5 جنيهات للفرد الواحد.

ملعب رقم «2» مرحلة من 13 سنة حتى 20 سنة، عدد 12 فرد لمدة نصف ساعة بواقع 5 جنيهات للفرد الواحد.

ملعب رقم «3» مرحلة كبار السن فوق 20 سنة، عدد 12 فرد لمدة ساعة كاملة بواقع 10 جنيها للفرد الواحد.

وحددت اللجنة أن هذا القرار يتم العمل به اعتبارا من الخميس المقبل بأسبقية الحجز.