شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. الزمالك يتفوق على مولودية الجزائر قبل المواجهة المرتقبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد الزمالك لمواجهة مصيرية أمام مولودية الجزائر يوم 3 إبريل المقبل في الجولة الخامسة بالمجموعة الرابعة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا، في مباراة يحتاج خلالها الفارس الأبيض إلى اقتناص الثلاث نقاط للحفاظ على آماله في التأهل لدور الثمانية من البطولة الإفريقية.

وبالنظر إلى موقف الفريقين في المسابقة المحلية، فإن الفارس الأبيض يملك أفضلية كاملة في كل الأرقام على المستوى الهجومي والدفاعي.

الزمالك في الدوري:

يحتل الزمالك المركز الأول برصيد 33 نقطة.

مولودية الجزائر في الدوري:

يحتل مولودية الجزائر المركز الثاني عشر برصيد 21 نقطة.

انتصارات الزمالك.

حقق الزمالك الفوز في عشر مباريات.

انتصارات مولودية الجزائر:

حقق مولودية الجزائر الفوز في خمس مباريات.

التعادل:

الزمالك تعادل في 3 مباريات.. مقابل 6 تعادلات للفريق الجزائري.

الهزائم:

خسر الزمالك مباراة واحدة، بينما خسر المولودية 3 مباريات.

الزمالك الأقوى هجوميا:

سجل لاعبو الزمالك 23 هدفا في بطولة الدوري، مقابل 16 هدفا للفريق الجزائري.

الزمالك الأفضل دفاعيا:

في 14 مباراة خاضها الزمالك اهتزت شباكه بستة أهداف فقط، بينما سكنت شباك مولودية الجزائر 12 هدفا في 14 لقاء.