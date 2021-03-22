شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يسعى لتخطي ماني وزياش ومحرز في سباق هدافي تصفيات أمم أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يغيب محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني الأول وفريق ليفربول الإنجليزي عن قائمة هدافي التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها هذا العام في الكاميرون.

منتخب مصر خاض 8 مباريات حصد خلالها 8 نقاط، وغاب محمد صلاح عن التهديف خلال هذه التصفيات، بعد إصابته بفيروس كورونا خلال المعسكر المصري الماضي الذي حرمه من خوض المباراتين أمام كينيا وجزر القمر في جولة الإياب.

وتصدر قائمة هدافي التصفيات، فانسان أبوبكر، مهاجم الكاميرون، وحكيم زياش، مهاجم المغرب، برصيد 3 أهداف، وساديو ماني في المرتبة الثانية برصيد هدفين مع أسود التيرانجا، بالتساوي مع رياض محرز لاعب مانشستر سيتي ومنتخب الجزائر.

وخاض منتخب مصر الأول لكرة القدم مرانه الثاني اليوم الاثنين، تحت قيادة المدير الفني حسام البدري، على ملعب استاد القاهرة الدولي استعدادًا لمواجهتي كينيا وجزر القمر في الجولتين الخامسة والسادسة لتصفيات أمم أفريقيا ويسعى خلالهما نجمنا محمد صلاح للتهديف للدخول في سباق هدافي التصفيات.

وشهد المران مشاركة النجم محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي، الذي وصل إلى مصر مساء أمس، وأجرى مسحة طبية جاءت نتيجتها سلبية.

وكان الجهاز الفني للمنتخب الأول قد قرر استدعاء عبدالله جمعة لاعب الزمالك لمعسكر الفريق والانضمام إلى قائمة البعثة التي تطير إلى العاصمة الكينية نيروبي غدا، بدلا من أحمد أبوالفتوح الذي تم استبعاده من المنتخب بسبب نزلة برد وارتفاع في درجة الحرارة.