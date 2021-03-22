شكرا لقرائتكم خبر عن ميسى يعادل رقم بيليه ويتربع على عرش الدوريات الخمس الكبرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الأسطورة ليونيل ميسي، قائد برشلونة، رقما قياسيا جديدا ضمن رحلته لتحطيم الأرقام القياسية بعدما أصبح أكثر لاعب مشاركة في المباريات عبر تاريخ البارسا.

ووفقا للموقع الرسمي لبرشلونة، فإن ميسي عادل رقما تاريخيا آخر للأسطورة البرازيلي بيليه، وقاد ميسي برشلونة للفوز على ريال سوسيداد، بنتيجة 6-1، أمس الأحد، حيث سجل هدفين من سداسية فريقه.

وأوضح الموقع الرسمي لبرشلونة، أن هدفي ميسي في مرمى سوسيداد رفعا رصيده من الأهداف في الدوري الإسباني إلى 467 هدفا، معادلا بذلك الرقم التاريخي الذي سجله بيليه في الدوري البرازيلي مع سانتوس، وأصبح بإمكان نجم بلوجرانا كسر هذا الرقم في المباريات المقبلة.

وأشار موقع برشلونة، إلى أن ميسي أصبح هداف الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا، حيث لم يسجل أي لاعب آخر أهدافا أكثر منه في دوري واحد.

ويتفوق ميسي على الإنجليزى جيمي جريفز صاحب الـ 357 هدفا، والألمانى جيرد مولر صاحب الـ 365 هدفا، والإيطالى سيلفيو بيولا صاحب الـ 274 هدفا، والفرنسى ديليو صاحب الـ 299 هدفا.