شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مصر في المجموعة بتصفيات أمم أفريقيا قبل مباراة كينيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - منتخب مصر يواجه نظيره الكيني الخميس 25/3/2021، ضمن المواجهة قبل الأخيرة في تصفيات كأس الأمم الأفريقية المؤهلة للنهائيات المقرر إقامتها في الكاميرون هذا العام.

وقبل لقاء الخميس، منتخب مصر يتصدر مجموعته برصيد 8 نقاط، وبفارق هدف وحيد عن منتخب جزر القمر الذي يملك نفس الرصيد الفراعنة، ويأتي في المرتبة الثالثة منتخب كينيا برصيد 3 نقاط، ويتذيل منتخب توجو المجموعة بنقطة واحدة.

وخاض منتخب مصر الأول لكرة القدم مرانه الثاني اليوم الاثنين، تحت قيادة المدير الفني حسام البدري، على ملعب استاد القاهرة الدولي استعدادًا لمواجهتي كينيا وجزر القمر في الجولتين الخامسة والسادسة لتصفيات أمم أفريقيا الكاميرون 2022.

وشهد المران مشاركة النجم محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي، الذي وصل إلى مصر مساء أمس، وأجرى مسحة طبية جاءت نتيجتها سلبية.

وكان الجهاز الفني للمنتخب الأول قد قرر استدعاء عبدالله جمعة لاعب الزمالك لمعسكر الفريق والانضمام إلى قائمة البعثة التي تطير إلى العاصمة الكينية نيروبي غدا، بدلا من أحمد أبوالفتوح الذي تم استبعاده من المنتخب بسبب نزلة برد وارتفاع في درجة الحرارة.