شكرا لقرائتكم خبر عن موعد انضمام خماسي الزمالك بالمنتخب قبل مواجهة المولودية في دوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقرر انتظام خماسي الزمالك الدولي بالمنتخب الأول محمود جنش ومحمود الونش وطارق حامد وأحمد سيد زيزو وعبدالله جمعة في تدريبات الفريق يوم 30 مارس الجاري عقب انتهاء مباراة المنتخب أمام جزر القمر في الجولة السادسة للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية والتي ستقام يوم 29 مارس الجاري باستاد القاهرة.

وفي نفس الوقت سينتظم ثلاثي الزمالك في المنتخب الأولمبي أحمد عيد وإمام عاشور وأسامة فيصل في تدريبات الفريق يوم 30 مارس أيضا عقب انتهاء معسكر المنتخب الأولمبي المقام في الفترة الحالية في إطار استعدادات المنتخب لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة بطوكيو.