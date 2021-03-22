شكرا لقرائتكم خبر عن ألابا يرفض إغراءات الثلاثى الأوروبى.. ويفاضل بين عملاقى الليجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لم تفلح محاولات نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في إتمام صفقة مجانية، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد فشل إدارة النادى الفرنسى في إقناع ديفيد ألابا، لاعب بايرن ميونخ في الانضمام لفريق حديقة الأمراء.

وقالت تقارير فرنسية، إن الجهود الكبيرة لإدارة سان جيرمان فشلت في إقناع ديفيد ألابا، مدافع بايرن ميونخ، للتعاقد معه في صفقة انتقال حر، وأضافت أن الوجهة القادمة للنمساوي آلابا، ستكون بين قطبي الليجا ريال مدريد وبرشلونة.

وينتهي تعاقد ديفيد ألابا مع النادي الألماني بنهاية الموسم الجاري، علما بأن اللاعب أكد في بيان رسمي أنه لن يجدد تعاقده مع العملاق البافاري.

ويعد ألابا صفقة ثمينة في سوق الانتقالات القادمة لمعاناة الأندية الأوروبية ماديا، بسبب جائحة كورونا.

ولم يحسم ديفيد ألابا حتى الآن وجهته المقبلة بعد رحيله المقرر عن بايرن ميونخ بنهاية الموسم الحالي، ومن المتوقع أن ينضم الدولي النمساوي لأحد الأندية الأوروبية الكبرى في صفقة انتقال حر الصيف القادم، نظرا لتلقيه عدة عروض.

وبحسب شبكة «سكاي سبورت ألمانيا»، فإن اللاعب رفض عرضين رسميين من عملاقين أوروبيين في الأسابيع القليلة الماضية.

وأشارت الشبكة إلى رفض ألابا عرضا من تشيلسي، بناء على رغبة المدرب الألماني توماس توخيل، الذي أراد جلب مدافع من الطراز العالمي إلى ملعب ستامفورد بريدج، فضلا عن كونه لاعبا أعسر.

وأفادت بأن مدافع الفريق البافاري أدار ظهره لعرض البلوز بسبب عدم رغبته في اللعب بالدوري الإنجليزي الممتاز، وهو السبب ذاته الذي دفعه لتجاهل اهتمام مانشستر سيتي بضمه في وقت سابق، كما صرف ألابا النظر أيضا عن عرض مغرٍ من باريس سان جيرمان، رغم ارتفاع المقابل المادي المعروض عليه.

يأتي ذلك لتفضيل ألابا خوض تجربة جديدة في الدوري الإسباني، وذلك في ظل اهتمام ريال مدريد وبرشلونة بضمه، وهو ما يتناسب مع رغبة اللاعب في تمثيل أحد العملاقين.

وتشير التقارير إلى كون الريال هو الوجهة المفضلة لمدافع بايرن ميونخ، وهو ما أكدته بعض الصحف مؤخرا بتوصل النادي لاتفاق مبدئي معه على انتقاله للفريق الصيف المقبل.

رغم ذلك، لم يتخذ ألابا قرارًا نهائيا بعد بشأن مستقبله، إلا أن «سكاي» أكدت أنه في طريقه لاتخاذه عما قريب، حيث يفاضل حاليا بين عملاقي الليجا.