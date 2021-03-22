شكرا لقرائتكم خبر عن ولاية كارتيرون الثانية مع الزمالك.. خط هجوم جديد يضع الفرنسى فى أزمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعتمد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على خط هجوم جديد يختلف كليا عن الأسماء التي سبق أن قام بتدريبها بالقلعة البيضاء في ولايته الأولى.

وتولى كارتيرون القيادة الفنية للزمالك في ولاية ثانية بدأت 12 مارس الحالي، خلفا للبرتغالي جايمي باتشيكو، وذلك بعد توليه مهمة تدريب الفريق في ولاية أولى في ديسمبر 2019.

وسرد الموقع الرسمي لنادي الزمالك، في التقرير التالي، أوجه الاختلاف في خط هجوم الفارس الأبيض تحت القيادة الفنية لكارتيرون في الولايتين.

ثلاثي راحل

تولى كارتيرون تدريب ثلاثة مهاجمين بالقلعة البيضاء في ولايته الأولى والذي جاء على رأسهم مصطفى محمد الذي رحل لخوض تجربة الاحتراف الخارجي.

وانتقل محمد لصفوف جالاتا سراي التركي على سبيل الإعارة لمدة عام ونصف العام، مع وجود بند بأحقية الشراء من قبل النادي التركي.

بينما جاء عمر السعيد كثاني المهاجمين بقائمة كارتيرون والذي رحل أيضا على سبيل الإعارة لنادي الجونة حتى نهاية الموسم.

ولعب الكونغولي كابونجو كاسونجو العائد من فترة احتراف بالدوري المغربي تحت القيادة الفنية لكارتيرون، قبل رحيله مجددا لدوري الدرجة الثانية التركي مطلع الموسم الحالي.

تشهد قائمة الزمالك الحالية ثلاثة مهاجمين جدد، يأتي على رأسهم المغربي حميد أحداد، العائد مؤخرا من الإعارة بصفوف الرجاء المغربي.

وكان حميد أحداد قد رحل عن صفوف الزمالك قبل بداية الموسم الماضي لصفوف الرجاء المغربي على سبيل الإعارة، قبل أن يعود اللاعب مجددا في الموسم الحالي.

ونجح مسئولو الزمالك في التعاقد مع التونسي سيف الدين الجزيري ومروان حمدي خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضي، ليكملوا مثلث الهجوم الزملكاوي للفرنسي باتريس كارتيرون.

ويبقى أسامة فيصل مهاجم المنتخب الأوليمبي هو العامل المشترك في ولايتي كارتيرون، بعدما تم تصعيده من صوف فريق الشباب في الولاية الأولى، ويبقى أحد الأوراق التي يعتمد عليها المدير الفني في ولايته الثانية.