شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى يعدد مكاسب جلسته مع كارتيرون.. وعودة فريق الأمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد طارق يحيى رئيس قطاعات الناشئين بنادي الزمالك أنه تم اليوم عقد جلسة مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

أضاف يحيى أن الجلسة جاءت من أجل مناقشة بعض الأمور الخاصة بقطاع الناشئين وتصعيد اللاعبين المميزين خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع كارتيرون وأسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول في حضور بدر حامد مدير قطاع الناشئين.

كما أشار يحيى إلى أنه تم الاتفاق خلال الجلسة على أن الجهاز الفني للزمالك سيقوم بمتابعة فريقي 99 و2000 بشكل مستمر لاختيار أفضل العناصر.

وكشف يحيى عن أن فريق الأمل سيتم تنفيذ فكرته بداية من الأسبوع المقبل وسيضم العناصر المميزة المختلفة من كل فرق القطاع لتكون تحت أعين الفريق الأول تحسبا للاستعانة بأي منهم في الفترة المقبلة.

من جانبه، أكد بدر حامد مدير قطاع الناشئين بنادي الزمالك أن الجلسة كانت مثمرة للتأكيد على نجاح التعاون بين قطاع الناشئين والفريق الأول لتكوين فريق وجيل مميز يكونون ذخيرة المستقبل للفريق.

وفى شأن مختلف، وضع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك في حساباته تجهيز بعض عناصر الفريق خلال مباراة سيراميكا كليوباترا الودية المقرر لها يوم الجمعة المقبل.

ويستهدف كارتيرون تجهيز بعض العناصر مثل: محمد عبدالشافي ومحمد أشرف «روقا» وحميد أحداد ومحمود علاء من خلال مباراة سيراميكا من أجل الوقوف على حالتهم الفنية قبل مباراة مولودية الجزائر المقرر لها يوم 3 إبريل المقبل في الجولة الخامسة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى كارتيرون إلى وصول اللاعبين الذي لا يشاركون بشكل أساسي في الفترة الماضية لحالة فنية عالية من أجل الاطمئنان على جاهزية كل اللاعبين قبل المباراة المهمة أمام بطل الجزائر.

وأشاد الفرنسي باتريس كارتيرون بالحالة البدنية للاعبين خاصة محمد عبدالشافي الذي ظهر خلال التدريبات منذ استئنافها بحالة بدنية عالية، وقرر منحه الفرصة مع زملائه في مباراة سيراميكا كليوباترا الودية من أجل اكتساب حساسية المشاركة.

فيما ينتظم التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك في تدريبات الفريق يوم الأربعاء المقبل.

وأخطر المثلوثي الجهاز الإداري للزمالك بوصوله إلى القاهرة عصر غد الثلاثاء، ولن يتمكن من المشاركة في مران الثلاثاء بسبب وصوله متأخرا عن موعد التدريبات المقرر لها الحادية عشرة صباحا.

ومن المنتظر أن يخضع المثلوثي لفحص طبي للاطمئنان على إصابته الأخيرة في الكاحل، لتحديد البرنامج التأهيلي الذي سيخضع له من أجل تجهيزه لمباراة مولودية الجزائر المقرر لها يوم 3 إبريل المقبل في الجولة الخامسة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

من ناحية أخرى، يقوم البرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بتجهيز تقرير تفصيلي عن الحالة البدنية للاعبين من أجل تقديمه للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

وحرص فيرناندو على تدوين كل الملاحظات التي تخص الحالة البدنية لجميع لاعبي الزمالك خلال التدريبات الجماعية الأخيرة للفريق، وذلك على هامش التوقف الحالي لبطولة الدوري الممتاز.

ويسعى الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون إلى رفع المعدل البدني لجميع اللاعبين، قبل استئناف الزمالك لمباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا، ومسابقة الدوري.

فيما تقرر انتظام خماسي الزمالك الدولي بالمنتخب الأول محمود جنش ومحمود الونش وطارق حامد وأحمد سيد زيزو وعبدالله جمعة في تدريبات الفريق يوم 30 مارس الجاري عقب انتهاء مباراة المنتخب أمام جزر القمر في الجولة السادسة للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية والتي ستقام يوم 29 مارس الجاري باستاد القاهرة.

كما أدى أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجا تأهيليا واستشفائيا على هامش مران الفريق اليوم الاثنين على ستاد عبداللطيف أبورجيلة.

وخاض أشرف بن شرقي تدريبات في صالة الجيمانزيوم بالنادي تحت إشراف أخصائي التأهيل؛ لتفادي الإجهاد حيث وصل إلى القاهرة مساء أمس الأحد قادما من المغرب، وفضل كارتيرون عدم مشاركة اللاعب في التدريبات الجماعية والاكتفاء بتنفيذ البرنامج التأهيلي؛ حتى لا يتعرض للإصابة.

كما أجرى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تقسيمة قوية بين اللاعبين على هامش المران الجماعي المقام حاليا على ستاد عبداللطيف أبورجيلة.

وشهدت التقسيمة قوة وندية بين اللاعبين، وقام الجهاز الفني بإيقاف التقسيمة أكثر من مرة لمنح التعليمات للاعبين.

وتولى كارتيرون قيادة التقسيمة تحكيميا، كما استعان ببعض المساعدين للعمل كحكام راية خلال التقسيمة لمنحها مزيدا من الجدية والحماس.

ووجه باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، تعليمات فنية للاعبين خلال استراحة التقسيمة التي يخوضها اللاعبون، وقام المدرب بتصحيح أخطاء اللاعبين الفنية، بجانب التحركات داخل الملعب.

وأشاد المدرب الفرنسي بالتزام اللاعبين، وتنفيذهم للتعليمات خلال التقسيمة. وحرص فرناندو مخطط الأحمال على التحدث مع اللاعبين بشأن الجهد البدني، ووجه لهم بعض التعليمات خلال استراحة التقسيمة.

ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر يوم ٣ أبريل المقبل، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.