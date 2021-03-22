شكرا لقرائتكم خبر عن هانى أبوريدة عضو المكتب التنفيذى بـ«فيفا» لـ«المصري اليوم»: لا أدير «الجبلاية».. والمنتخب الأوليمبى سيحصد ميدالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد هانى أبوريدة، عضو المكتب التنفيذى للاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، أنه لم يحسم قراره النهائى بشأن الترشح لرئاسة اتحاد الكرة فى الانتخابات المقبلة، لافتًا إلى أنه حقق كل أهدافه بالحفاظ على مقعده فى «فيفا»، مشيرا إلى أنه العضو الوحيد الذى استمر منذ 16 عاما داخل الاتحاد الدولى لكرة القدم.

وقال أبوريدة لـ«المصرى اليوم» إن المنتخب الأوليمبى سيحصد ميدالية أوليمبية خلال مشاركته فى نهائيات أوليمبياد طوكيو 2021 المقبلة، مؤكدا أن المنتخب الأوليمبى يمتلك عناصر متميزة بقيادة شوقى غريب وأصبح لاعبوه من العناصر الأساسية لأندية الدورى الممتاز.

وأكد أن حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب، لديه القدرة على قيادة الفريق إلى نهائيات أمم إفريقيا وتخطى مباراتى كينيا وجزر القمر بتصفيات أمم إفريقيا، لافتًا إلى أن الفريق أصبح يمتلك عناصر تمتزج بين الخبرة المتمثلة فى محمد صلاح وأحمد حجازى ومحمد الشناوى، والشباب مثل مصطفى محمد وحمدى فتحى.

ووجه أبوريدة شكره لأجهزة الدولة المصرية لمساندته فى انتخابات «فيفا»، مؤكدا أنه تلقى دعما كبيرا من مسؤولين فى الدولة قبل خوض انتخابات «فيفا»، لافتا إلى أنه تلقى تأييدا من دول عربية خلال الانتخابات.

ورفض اتهامه بأنه يدير الجبلاية فى الوقت الحالى، لافتًا إلى أن أحمد مجاهد، رئيس اللجنة المؤقتة، يمتلك من الخبرات التى تدفعه لإدارة الجبلاية، وتحدث «أبوريدة» عن أمور أخرى فى هذا الحوار:

■ بداية.. هل كنت تتوقع نجاحك فى منصب عضو المكتب التنفيذى لـ«فيفا»؟

- قبل أن أتحدث عن أى أمور أود أن أوجه الشكر لأجهزة الدولة المصرية التى دعمتنى وساندتنى بشكل كبير قبل خوض الانتخابات من أجل الحفاظ على تواجد مصر داخل «فيفا» على مدار الـ12 عامًا حتى أصبحتُ أقدم عضو بـ«فيفا»، وهو ما قاله إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، فى كلمته عندما رحب بالأعضاء الجدد، وعندما وصل لتقديمى، قال أرحب بأقدم الأعضاء والأكثر دراية باللوائح، كما أود أن أشكر كل الدول العربية التى وقفت إلى جوارى أثناء الانتخابات.

■ هل انتخابات «فيفا» كانت الأصعب بالنسبة لك؟

- مطلقا، فالانتخابات الأخيرة كانت الأسهل باعتبار أنى خضت انتخابات عديدة فى الفترة السابقة، وأعتقد أن أول انتخابات كانت الأصعب، فقد أصبحنا نمتلك من العلاقات والقوة التى تدفعنا لخوض انتخابات بها عدد كبير من ممثلى إفريقيا والعرب، لكن ثقة عمومية «فيفا» فى مصر كان لها دور كبير فى نجاحى.

■ ما الذى ستقدمه للكرة المصرية والإفريقية فى المرحلة المقبلة؟

- الاتحاد الدولى يسير بشكل مؤسسى ويعمل من أجل تطوير كرة القدم على مستوى العالم ويهتم خلال الفترة الأخيرة بالدول الإفريقية ونشر اللعبة فى الدول الإفريقية، لكننى أرغب فى زيادة نشر اللعبة داخل مصر بشكل أكبر.

■ البعض يردد أنك لا تخدم الكرة المصرية طوال فترة تواجدك فى «فيفا»!!

- أعتقد أن هذا الاتهام لا أساس له من الصحة ويردده من ليس لهم دور فى الكرة المصرية، ولا أود أن أتحدث بنفس الطريقة التى يتحدثون بها، لأننى عضو بـ«فيفا» ومهمتى خدمة اللعبة على مستوى العالم وليس بلدى فقط وإلا سأتهم باستغلال النفوذ، وهو أمر غير مقبول فى مؤسسة دولية وأكبر منظومة تدير كرة القدم فى العالم، ورغم ذلك فقد كنت مساندًا للكرة المصرية فى أكثر من موقف، لن أتحدث عنها بشكل تفصيلى، لكن كل ما أذكره أن التأهل لمونديال روسيا 2018 كان له دور داخل الملعب للجهاز الفنى واللاعبين، ودور إدارى لاتحاد الكرة الذى كنت أتولى رئاسته بالتزامن مع عضويتى بـ«فيفا».

■ هل كان أفضل لك أن تخوض انتخابات «فيفا» وأنت رئيس لاتحاد الكرة؟

- انتخابات الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» تعتمد على قوة علاقاتك بالجمعية العمومية ومدى ما قدمته خلال تواجدك بعضوية «فيفا» لتطوير الكرة، لكن انتخابات الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف» هى التى تحتاج لتكون رئيسا لاتحاد الكرة.

■ هل تفكر فى خوض انتخابات رئاسة الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف»؟

- كل ما أركز فيه عضويتى بـ«فيفا» ولا تشغلنى أى أمور أخرى.

■ البعض يردد أنك لن تخوض انتخابات اتحاد الكرة المقبلة..

- لم أحسم قرارى نهائيًا فى هذا الشأن، وقلت لك إننى أركز فى عضوية «فيفا» وما سيحدث من قرارات لتطوير كرة القدم على مستوى العالم.

■ ما حقيقة أنك تدير قرارات اتحاد الكرة من خلال اللجنة المؤقتة برئاسة أحمد مجاهد؟

- أولًا، أحمد مجاهد، رئيس اللجنة المؤقتة، يمتلك قدرات إدارية وشخصية وعلاقات بالجمعية العمومية، تجعله لا يحتاج إلى الاعتماد على أى شخص.

ثانيًا، لم أتدخل من قريب أو بعيد فى أى قرار يخص الكرة المصرية منذ تعيين اللجنة المؤقتة، بل فوجئت بعدد من القرارات التى تخص تعيين المنتخبات وأمور أخرى داخل الدورى المصرى.

■ ما رأيك فى أداء اللجنة المؤقتة رغم شكوى عدد من الأندية؟

- اللجنة المؤقتة تدير الكرة المصرية بشكل متزن، وعالَجَت عددًا من السلبيات التى عانت منها أندية الدورى والقسم الثانى فى فترة سابقة، ولديها مهمة محددة فى إدارة الكرة المصرية وستنتهى عملها بعد ذلك.

■ هل تتوقع تأهل المنتخب الوطنى لأمم أفريقيا؟

- بالتأكيد، فالمنتخب الوطنى لكرة القدم يمتلك عناصر مميزة تمتزج بين الخبرة مثل محمد صلاح وأحمد حجازى ومحمد الشناوى، والشباب مثل مصطفى محمد وحمدى فتحى ومحمد هانى وغيرهم.

■ ماذا عن المنتخب الأوليمبى؟

- المنتخب الأوليمبى سيحصد ميدالية أوليمبية فى طوكيو 2021، وأثق فى قدرات شوقى غريب، المدير الفنى، فى قيادة اللاعبين الحاليين، خصوصًا أن عددًا كبيرًا منهم أصبح من أهم العناصر المؤثرة فى الدورى الممتاز، فضلًا عن العناصر التى ستنضم من المنتخب الأول للفريق خلال البطولة.

■ برأيك من يصلح من المنتخب الأول للانضمام للأوليمبى؟

- أعتقد أن هذا القرار يخص شوقى غريب وحده وليس لأى شخص آخر حق التدخل أو ترشيح أى لاعب غيره، ولو كنت رئيسًا لاتحاد الكرة ما تدخلت فى اختياراته، وهذا كان يحدث عندما كنت رئيسًا للجبلاية فى الفترة الماضية.