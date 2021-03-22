شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُجهز عبدالشافى وروقا وعلاء وأحداد فى ودية سيراميكا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وضع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك في حساباته تجهيز بعض عناصر الفريق خلال مباراة سيراميكا كليوباترا الودية المقرر لها يوم الجمعة المقبل.

ويستهدف كارتيرون تجهيز بعض العناصر مثل: محمد عبد الشافي ومحمد أشرف "روقا" وحميد أحداد ومحمود علاء من خلال مباراة سيراميكا من أجل الوقوف على حالتهم الفنية قبل مباراة مولودية الجزائر المقرر لها يوم 3 إبريل المقبل في الجولة الخامسة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويسعى كارتيرون إلى وصول اللاعبين الذي لا يشاركون بشكل أساسي في الفترة الماضية لحالة فنية عالية من أجل الاطمئنان على جاهزية كل اللاعبين قبل المباراة المهمة أمام بطل الجزائر.

وأشاد الفرنسي باتريس كارتيرون بالحالة البدنية للاعبين خاصة محمد عبد الشافي الذي ظهر خلال التدريبات منذ استئنافها بحالة بدنية عالية، وقرر منحه الفرصة مع زملائه في مباراة سيراميكا كليوباترا الودية من أجل اكتساب حساسية المشاركة.

فميا ينتظم التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك في تدريبات الفريق يوم الأربعاء المقبل.

وأخطر المثلوثي الجهاز الإداري للزمالك بوصوله إلى القاهرة عصر غد الثلاثاء، ولن يتمكن من المشاركة في مران الثلاثاء بسبب وصوله متأخرا عن موعد التدريبات المقرر لها الحادية عشرة صباحا.

ومن المنتظر أن يخضع المثلوثي لفحص طبي للاطمئنان على إصابته الأخيرة في الكاحل، لتحديد البرنامج التأهيلي الذي سيخضع له من أجل تجهيزه لمباراة مولودية الجزائر المقرر لها يوم 3 إبريل المقبل في الجولة الخامسة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

من ناحية اخرى، يقوم البرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بتجهيز تقرير تفصيلي عن الحالة البدنية للاعبين من أجل تقديمه للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

وحرص فيرناندو على تدوين كل الملاحظات التي تخص الحالة البدنية لجميع لاعبي الزمالك خلال التدريبات الجماعية الأخيرة للفريق، وذلك على هامش التوقف الحالي لبطولة الدوري الممتاز.

ويسعى الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون إلى رفع المعدل البدني لجميع اللاعبين، قبل استئناف الزمالك لمباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا، ومسابقة الدوري.

فيما تقرر انتظام خماسي الزمالك الدولي بالمنتخب الأول محمود جنش ومحمود الونش وطارق حامد وأحمد سيد زيزو وعبدالله جمعة في تدريبات الفريق يوم 30 مارس الجاري عقب انتهاء مباراة المنتخب أمام جزر القمر في الجولة السادسة للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية والتي ستقام يوم 29 مارس الجاري باستاد القاهرة.

كما أدى أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجا تأهيليا واستشفائيا على هامش مران الفريق اليوم الاثنين على ستاد عبداللطيف أبورجيلة.

وخاض أشرف بن شرقي تدريبات في صالة الجيمانزيوم بالنادي تحت إشراف أخصائي التأهيل؛ لتفادي الإجهاد حيث وصل إلى القاهرة مساء أمس الأحد قادما من المغرب، وفضل كارتيرون عدم مشاركة اللاعب في التدريبات الجماعية والاكتفاء بتنفيذ البرنامج التأهيلي؛ حتى لا يتعرض للإصابة.

كما أجرى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تقسيمة قوية بين اللاعبين على هامش المران الجماعي المقام حاليا على ستاد عبداللطيف أبورجيلة.

وشهدت التقسيمة قوة وندية بين اللاعبين، وقام الجهاز الفني بإيقاف التقسيمة أكثر من مرة لمنح التعليمات للاعبين.

وتولى كارتيرون قيادة التقسيمة تحكيميا، كما استعان ببعض المساعدين للعمل كحكام راية خلال التقسيمة لمنحها مزيدا من الجدية والحماس.

ووجه باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، تعليمات فنية للاعبين خلال استراحة التقسيمة التي يخوضها اللاعبون، وقام المدرب بتصحيح أخطاء اللاعبين الفنية، بجانب التحركات داخل الملعب.

وأشاد المدرب الفرنسي بالتزام اللاعبين، وتنفيذهم للتعليمات خلال التقسيمة. وحرص فرناندو مخطط الأحمال على التحدث مع اللاعبين بشأن الجهد البدني، ووجه لهم بعض التعليمات خلال استراحة التقسيمة.

ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر يوم ٣ أبريل المقبل، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.