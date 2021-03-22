شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن: حسام البدري ارتكب خطأ في اختيارات قائمة المنتخب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد احمد حسن لاعب الأهلي والزمالك والمنتخب الوطني الأسبق، أن حسام البدري، المدير الفني للمنتخب، ارتكب خطأ كبير في اختياراته الأخيرة استعدادا لمباراتي كينيا وجزر القمر في التصفيات الأفريقية.

وقال حسن في تصريحات إذاعية: البدري أخطأ في اختياراته الأخيرة وتصميمه على ترديد بانه يراعي عامل السن في اختياراته والأولوية للاعبين الشباب.

وتابع الصقر: المنتخب دائما يحتاج لعدة عناصر أصحاب خبرة ووجودهم ضروري لمنح باقي اللاعبين الخبرة الكافية.

وأضاف: في وقت سابق محمود الجوهري احتاج لحسام حسن في بطولة 98 وحسن شحاتة احتاج نفس اللاعب قي بطولة 2006 وعصام الحضري في مونديال روسبا.

وشدد حسن: المنتخب في أمس الحاجة لجهود عبدالمنصف في ظل الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها، ولكن تبقى اختيارات البدري هو الأدري بها ولكن لابد من وجود توازن في عامل السن.