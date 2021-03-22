شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يطالب الإسماعيلي بالتعاقد مع 7 لاعبين في الموسم الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبلغ إيهاب جلال المدير الفني الجديد للنادي الإسماعيلي مجلس إدارة النادي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان بحاجة الفريق لتدعيم في الموسم الجديد.

وتولي إيهاب جلال مهمة القيادة الفنية للإسماعيلي خلفاً للبوسني يوفيتش الذي تم قبول استقالته بعد استمرار تراجع النتائج على يديه وتواجد الفريق في المركز قبل الأخير لجدول المسابقة.

وشدد جلال على حاجة الفريق للتدعيم بسبعة عناصر على الأقل بداية من الموسم الجديد حتى يعود الإسماعيلي للمنافسة على البطولات المحلية والأفريقية.

وأخطر جلال مجلس الإدارة أنه سيبدأ في تحديد العناصر التي يرغب في ضمها إلى الفريق حتى يتم التفاوض مع اللاعبين وأنديتهم خلال الفترة المقبلة.

وتلقى الإسماعيلي هزيمة «الاثنين» في المباراة الودية التي جمعته مع الإنتاج الحربي على ملعب الإسماعيلي بهدف دون رد.