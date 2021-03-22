شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد مهارات حمدو الهوني صفقة الأهلي المنتظرة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تألق حمدو الهوني لاعب الترجي التونسي، مما وضعه كصفقة للنادي الأهلي المصري المنتظرة خلال الميركاتو الصيفي المقبل تدعيما لصفوف الشياطين الحمر خاصة في ظل تألق اللاعب الملفت من الموسم الكروي الماضي، والجاري، فضلا عن الأنباء الكثيرة المترددة بشأن رحيل محمود كهربا عن الأهلي بنهاية الموسم الجاري.

ويستعرض «المصري اليوم» بعض اللقطات لمهارات حمدو الهوني لاعب الترجي التونسي المفترض وفقا لبعض التقارير التونسية أن اللاعب اقترب من الأهلي بقوة خاصة بعد رفضه لنادي بيراميدز المصري الذي يريد ضمه خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وعلى جانب آخر، فاز محمد مجدي قفشة، لاعب المنتخب الوطني وفريق الأهلي، بجائزة أفضل لاعب في الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا، بسبب أدائه المميز في لقاء فيتا كلوب الذي أقيم الثلاثاء 16/3/2021 في الكونغو على أرض ملعب الشهداء، وفاز به المارد الأحمر بثلاثية نظيفة.

ووفقًا لموقع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تفوق قفشة على حمدو الهوني نجم الترجي التونسي، فضلا عن لويس ميكيسوني، لاعب فريق سيمبا التنزاني، متصدر مجموعة الأهلي برصيد 10 نقاط، دينيس أونيانجو من فريق صن دوانز.

وكان محمد مجدي قفشة لاعب النادي الأهلي، ينافس على جائزة أفضل لاعب في الجولة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا بعد الأداء المميز الذي قدمه اللاعب خلال شوطي اللقاء أمام فيتا كلوب الكونغولي الذي هزم بالثلاثة على أرضه في ملعب الشهداء.