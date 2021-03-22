شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من محمد مرجان بعد توجيه الشكر له بالنادي الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد مرجان المدير التنفيذي السابق للنادي الأهلي، أنه سعيد خلال الفترة التي قضاها داخل النادي الأهلي وأن مجلس الإدارة والجمعية العمومية وجهوا له الشكر على الفترة التي قضاها.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية: «أتقدم بخالص الشكر للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، لأنه أتاح لي الفرصة من أجل التواجد كمدير تنفيذي لأكبر فريق في منطقة الشرق الأوسط، وأنه استفاد كثيرا خلال الفترة التي قضاها مع الفريق».

وأكمل: «النادي الأهلي أتاح لي الظهور بشكل جديد عبر شركة استادات، وأتمنى أن أكون قد وفقت خلال الفترة التي قضيتها داخل النادي الأهلي وخدمة جماهيره وأعضائه الكرام، والجماهير كان لها الشكر الكبير لأنها كانت تدعمني دائما، وسيكون المدير التنفيذي للفريق خلال الفترة القادمة، يستطيع تقديم أكبر النجاحات».

واختتم: «كنت أعمل للنادي الأهلي فقط ولكن الآن سيكون العمل من أجل مساعدة الجميع وليس النادي الأهلي فقط، وأشكر النادي الأهلي على الفرصة التي أعطاها لي خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، وسيتم الاستفادة من الشباب الصاعد خلال عمل الشركة خلال الفترة القادمة».