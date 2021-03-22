شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يطبق نظام اليوم الكامل في الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر إيهاب جلال المدير الفنى الجديد لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى إقامة التدريبات على فترتين بنظام اليوم الكامل بحيث يقام مران صباحى في تمام السابعة صباحا وآخر مسائى عند الساعة السابعة.

ويسعى جهاز الدراويش بقيادة إيهاب جلال، من خلال التدريبات على فترتين لرفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين بجانب العمل على استيعابهم للخطط الفنية المراد تطبيقها خلال المنافسات الرسمية.

وكان مجلس الإدارة برئاسة المهندس إبراهيم عثمان قد نجح في إسناد المهمة إلى المدرب الخبير في الدورى المصرى إيهاب جلال والمصنف ضمن الأفضل في مصر سعيا لتصحيح المسار.

وخسر الإسماعيلي ودياً بهدف للاشيء في المباراة التي جمعته مع الانتاج الحربي «الاثنين» على ملعبه باستاد الإسماعيلية والتي حرص إيهاب جلال المدير الفني الجديد للفريق على مشاهدتها من المدرجات حيث لم يتسلم المهمة فنياً حتى الآن.